"No sé si habrá algo más alto": Lionel Scaloni explicó las dudas que tuvo de seguir dirigiendo a la Selección de Argentina

Tras vencer a Brasil en el Estadio Maracaná en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre del 2023, las palabras del director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, ante el triunfo dejaron a muchos preocupados al considerar que sus palabras se trataban de una despedida.

Para calmar los ánimos, el entrenador de la ‘albiceleste’, no solamente confirmó su continuidad en el combinado nacional, sino que también confesó sus dudas seguir a la cabeza de los campeones del mundo.

Durante una entrevista con el medio italiano Sky Sports, el técnico argentino comentó que: “Se ha hablado mucho, pero yo siempre dije la verdad. Había momentos para pensar y saber qué hacer”.

Y añadió: “Eso no fue una despedida ni nada, solo era pensar cómo continuaba la selección. El momento también para darle espacio a los jóvenes y eso para nosotros era importante. Fue un momento de reflexión”.

Sin embargo, su futuro en la selección estaba lleno de dudas, pues tras ganar el Mundial de Qatar 2022, sentía que no había nada más algo que pudiera archivar con el combinado nacional.

“El listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto. Pero ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años? ¡No! Lo lindo es que habrá un momento de dificultad, seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos”, confesó.

Scaloni aclaró que “en esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes. También me pasó en mi carrera como futbolista: momentos buenos y momentos malos. Y ahí es donde realmente se verá si estamos preparados o no. Pero eso no me asusta, para nada”.

Pero especificó que cuando dijo, tras la victoria ante Brasil en el Maracaná, que había que reflexionar “era un momento importante”, ya que “se vienen cosas buenas, la Copa América, y de aquí a dos años con el Mundial es un momento donde hay que pensar, sobre todo debemos tener claro qué es lo que queremos con la Selección; dar oportunidades a otros chicos que vienen empujando desde atrás”.

“Era hacer un resumen de lo que venía y creo que era el momento. Había cuatro meses hasta el siguiente partido y era importante, como dije, parar la pelota. Creo que fue positivo porque nos hizo reflexionar sobre lo que viene”, añadió.

VEA TAMBIÉN Periodistas deportivos explican por qué algunos millonarios deportistas como Mané, Ronaldo y Messi son más altruistas que otros o

El campeón del mundo con el seleccionado nacional puntualizó durante su diálogo con el medio italiano que ese momento era el indicado para reflexionar y tener una conversación con los futbolistas y directivos para saber “hacia dónde vamos”.

“Vienen cosas importantes, a la selección se le va a exigir mucho y necesitamos gente que esté igual de fuerte que nosotros”, concluyó.