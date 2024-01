Novak Djokovic habla en chino mandarín durante una conferencia de prensa y causa furor en redes

El tenista serbio Novak Djokovic es considerado uno de los mejores deportistas en el mundo, tras acumular logros y récords a lo largo de su carrera que lo hacen protagonista cada tanto de los principales medios en el mundo.

Sin embargo, recientemente ha circulado un video suyo del que todo el mundo está hablando y no es precisamente por sus habilidades en la cancha.

Djokovic se encuentra en Australia disputando la United Cup, la competencia de dobles mixtos por equipos, y por ello atendió una conferencia de prensa en la que una periodista le hizo una inusual petición.

Durante la conferencia de prensa, la periodista le pidió al serbio que bendijera el año nuevo chino, el del dragón, algo a lo que no solamente accedió, sino que también dio varias oraciones completas en chino mandarín sorprendiendo a los presentes.

“Feliz año nuevo. Gracias por tu apoyo. Te quiero China”, expresó ‘Nole’, quien también llamó a la periodista “mi buena amiga”, todo esto luego de hacerlo con un acento típico de los asiáticos.

VEA TAMBIÉN Venezolano César Farías renunció a la dirección técnica del Águilas Doradas de Colombia o

La acción del serbio generó sorpresa y carcajadas entre los presentes y su compañera de torneo, Olga Danilovic.

Lo que ha hecho que el video del momento se vuelva viral, no solo es la facilidad con la que habló chino mandarín, sino los gestos que el serbio realizó mientras estaba bendiciendo al año nuevo chino.

No es la primera vez que Djokovic sorprende al hablar en chino, ya que hace unos días los tenistas chinos Zheng Qinwen y Zhang Zhizhen fueron sorprendidos por el serbio cuando entró a la sala de prensa y los saludo en mandarín.

“¡Ni hao! (hola en mandarín)”, fue lo que dijo el serbio con una sonrisa en el rostro, algo a lo que Zheng respondió simplemente con un “¡Ídolo!”.

Novak Djokovic es conocido no solo por sus habilidades dentro de la cancha de tenis, sino también por la variedad de idiomas que sabe hablar o de los que tiene conocimientos básicos.

Serbio, croata, inglés, francés, alemán, italiano, español y portugués son los idiomas que el tenista, de 36 años, sabe hablar a la perfección, mientras que el chino, japonés, ruso y árabe son las lenguas en las que solamente tiene conocimientos básicos.

Sobre su fascinación por los idiomas, ‘Nole’ ha expresado en algunas ocasiones que para él “es una cuestión de respeto tratar de hablar el idioma del país en el que estás, así lo siento. Además, te permite acercarte a las personas generando un mayor respeto mutuo y complicidad”.

“Desde pequeño me atrajo mucho hablar diferentes idiomas. Al mudarme a Alemania, cuando era joven, en la escuela aprendí alemán e inglés, luego me fue sencillo aprender italiano y he adquirido un nivel decente de francés y español. Sé que no los hablo perfecto, pero hago un esfuerzo y siento que la gente lo reconoce”, añadió.