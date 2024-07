Periodista mexicano Álvaro Morales, famoso por subestimar a La Vinotinto, habló de la clasificación de Venezuela en Copa América: “por fin mostraron algo de buen fútbol”

La Selección de México no pudo superar la fase de grupos de la Copa América al igualar 0-0 con Ecuador y, por diferencia de gol, quedar eliminada, un resultado que ahonda la crisis del Tri a dos años del Mundial que coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

No se pierda | Destino América: todo lo que debe saber sobre las 14 ciudades de Estados Unidos que albergarán la Copa América 2024 ↓

La derrota causó mucha indignación entre la hinchada y la prensa mexicana que le dieron con todo a los dirigentes, a los futbolistas y al técnico Jaime Lozano, además, sostienen que se debe hacer un replanteamiento desde las bases, es decir, desde el fútbol local.

Uno de los que estalló fue el reconocido periodista Álvaro Morales, quien goza de popularidad en su país por su recorrido en el tema deportivo, pero que en esta Copa América también se hizo notar en otros países como en Venezuela, luego de menospreciar a la Vinotino.

“No me preocupa Venezuela, Venezuela le gana a Ecuador porque se aviva en un saque lateral y porque Ecuador ya estaba vencido con un hombre menos. Venezuela tendría que estar preocupado por México, deja unos espacios terribles, no estaba Machis, no estaba Soteldo, a Salomón no le llegaban los balones, bien gana Venezuela, pero México deja mejores sensaciones ¿qué vas a hacer cuando México golee a Venezuela?”, fueron las palabras de Morales antes del encuentro entre La Vinotinto y El ‘tri’, que terminó con victoria para los dirigidos por el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista 1-0.

Pese a la victoria de los sudamericanos, el periodista mexicano no reconoció que el nivel de Venezuela fue superior al de México y en su cuenta de X en la que manifestó que La Vinotinto ganó porque México erró un penalti: “Me da mucho gusto ser trending topic allá en Venezuela y quiero decirle algo a mis panas, bien ganado, van a clasificar primeros del grupo, pero ganaron solamente porque México falló un penal, tienen que reflexionar; más allá de que el resultado es lo más importante, el funcionamiento del primer tiempo era de mucha pena”.

Ahora, en su Instagram, se volvió a referir a Venezuela, esta vez por su clasificación a los cuartos de final de la Copa América: “me dio mucho gusto que la Vinotinto por fin mostró algo de fútbol, claro, contra Jamaica, pero que bueno, porque no habían mostrado nada de fútbol, habían ganado porque eran 11 contra 10 contra Ecuador y porque México falló un penalti, pero mostro por fin un poquito de buen fútbol, me da gusto”.

Su video generó diversas reacciones en su mayoría de venezolanos que le dicen que sus palabras parecen con resentimiento tras la derrota que le propinó Venezuela y su posterior eliminación.

Morales también se refirió a la eliminación de su Selección, pero sin dejar de mencionar a Venezuela y a Ecuador: “Terminó el camino de la selección mexicana en esta Copa América, como lo dijimos Venezuela y Ecuador eran los favoritos, México se murió con absolutamente nada, hay muchas que cambiar”.

VEA TAMBIÉN Resultado de Venezuela – Jamaica en Copa América: La Vinotinto venció con goleada a Jamaica y evitó a Argentina en cuartos de final o

Luego continuó diciendo que menos mal ya están clasificados para el próximo mundial, pues serán uno de los países anfitriones y se mostró extrañado con el funcionamiento del técnico Jaime Lozano: “me extraña mucho de Lozano era un jugador muy inteligente, pero hoy como técnico se le nublan muchas cosas. Está bien que la federación mexicana haya querido hacer un recambio generacional con técnicos jóvenes y mexicanos, pero la Selección no es para estar experimentando con muchachitos burgueses que se ponen un suéter fresa y leen un libro de balague creen que son Guardiola, esto es para profesionales, gente experimentada y que conocen”.

Continuó con las ubicaciones y el desempeño de los jugadores que fueron citados al torneo y finalizó: “esto no sostiene a ningún técnico, pues a los técnicos los sostiene sus resultados”.

Pese a las críticas, el técnico Jaime Lozano seguirá al frente de la selección de México a pesar del fracaso en la Copa América de Estados Unidos 2024: "El proyecto continúa, como lo habíamos hablado. En dos semanas 'Jimmy' nos presentará una evaluación de lo que sucedió en el verano y también nosotros platicaremos con él con todo lo que podemos mejorar", dijo a periodistas Duilio Davino la noche del domingo al término del empate sin goles contra Ecuador.

"Como lo comenté, el proyecto va al 2026", afirmó el exfutbolista en la zona mixta del State Farm Stadium en Glendale, Arizona, uno de los palcos de la tercera y última jornada del Grupo B.

Lozano, de 45 años, estaba bajo presión incluso desde antes del inicio del certamen americano debido a los flojos resultados del Tri, que ha tenido un camino convulso hacia su gran cita: el Mundial de 2026 que coorganiza con Estados Unidos y Canadá.