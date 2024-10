Polémica reacción de jugador de Selección Colombia con un compañero de equipo; hinchas piden que lo saquen del equipo

En la noche del martes, el Atlético Mineiro de Brasil se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2024 al empatar 0-0 con el argentino River Plate.

El duelo desquite de las semifinales jugado este martes en el estadio Monumental en Buenos Aires fue totalmente opuesto al partido de ida en Brasil, que terminó 3-0 a favor de los locales.

En un partido intenso, marcado por el monumental apoyo de sus seguidores, River arrinconó al Galo con más de 30 remates al arco, pero se topó con una defensa férrea y un portero imbatible.

Ahora, el Atlético Mineiro, campeón de la Libertadores 2013, jugará la anhelada final el 30 de noviembre próximo en este mismo escenario ante el ganador de la otra semifinal, en la que el Botafogo tomó amplia ventaja al vencer por 5-0 al uruguayo Peñarol en Brasil.

Con poca tenencia, apenas el 33%, el Mineiro casi no podía salir del asedio, y buscaba con pelotazos a Hulk o a Deyverson.

Por su parte, River seguía atacando pero repetía decenas de centros improductivos, más de 60 envíos, que terminaron provocando rabia e impotencia de los hinchas del club argentino.

Esa misma impotencia empezó a evidenciarse entre los jugadores de River, que no soportaban no poder penetrar la muralla de la defensa rival.

Las cámaras de televisión captaron un polémico momento que envolvió a un jugador de la Selección Colombia y un compañero de equipo.

Miguel Borja, delantero 'cafetero', quedó tendido en el suelo tras un choque con un zaguero del Atlético Mineiro cuando el reloj se acercaba al minuto 45, sin embargo, con 3 goles por debajo en el marcador global, su actitud no cayó bien.

Matías Kranevitter, volante y compañero de Borja, no soportó la "pérdida de tiempo" y lo tomó de los brazos para levantarlo de manera rápida, sin embargo, al delantero no le gustó.

Con evidente molestia, el '9' lanzó varios insultos a Kranevitter y manoteó para que le quitara las manos de encima.

"¡Dale!", Kranevitter respondió con gritos y le dejó por varios segundos una mirada desafiante.

La actitud de Borja no cayó bien entre los hinchas del 'Millonario' y muchos pidieron que Borja salga del equipo:

"Esto de Borja es una vergüenza. Excelente Kranevitter aca. Si no tenés ganas de jugar, ándate a tu casa, ESTO ES RIVER PLATE", "Saquen a ese tipo de River. No tiene alma", "Ciclo cumplido de Miguel. Desde q volvió el Muñeco hace todo para irse de River", "Se rompió la relación de la afición con Borja. No hay vuelta", dijeron algunos usuarios de redes sociales.