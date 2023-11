Problemas en la NBA: tres jugadores de los equipos Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves recibieron sanciones disciplinarias tras fuerte altercado

Durante la noche del martes, la NBA vivió una escena vergonzosa y controversial luego de que se diera una de las peleas más duras en los últimos tiempos y que empaña por completo la imagen de la mejor liga de baloncesto del mundo.

El deportista Draymond Green, de los Golden State Warriors, fue uno de los protagonistas de la noche, y no precisamente por su desempeño en la cancha, sino porque se vio involucrado en un altercado violento contra uno de los jugadores de Minnesota Timberwolves.

El jugador, que ya venía de una expulsión tras tener un contratiempo con Donovan Mitchell en el partido anterior con los Cavs, tuvo que abandonar nuevamente el parque tras realizarle una llave a uno de los deportistas del equipo de los Timberwolves.

En el trámite, que no marcaba ni el primer cuarto, los jugadores Klay Thompson (Golden State Warriors) y Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves) tuvieron un altercado que se estaba dando desde una jugada en la que ambos se venían tomando la camiseta.

El tironeo de camisetas llegó hasta la mitad de la cancha y fue allí cuando el basquetbolista francés de los Timberwolves, Rudy Gobert, intentó separarlos.

No obstante, cuando Gobert agarró a Thompson, Draymond Green intervino, abalanzándose sobre él practicándole una llave en el cuello, de las que se suelen hacer en las artes marciales mixtas.

Tras lograr hacer que Green soltara a su rival, los jueces del encuentro decidieron expulsar a los tres deportistas involucrados en el problema: Thompson, McDaniels y Green. Por su parte, Gobert fue desligado de la situación.

“Green hizo agresivamente un ‘headlock’ (llave de cabeza) a Gobert y se negó a dejarle ir. Esta conducta es innecesaria y excesiva, lo que cumple con el estándar para una falta flagrante de tipo 2”, explicaron los jueces sobre lo sucedido.

Sobre el pívot francés, los jueces explicaron que solo intentó separar a Thompson y McDaniels, por lo cual no fue sancionado.

Tras el caótico compromiso, el árbitro jefe, Tyler Ford, conversó con el medio The Athletic y explicó que las decisiones que se tomaron en cuanto a los expulsados, como es el caso de Thompson y McDaniels, que estuvieron involucrados en el altercado, “no se resolvió de inmediato y sus acciones requirieron una expulsión”.

A su vez, Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, comentó: “No hay manera de justificar la expulsión de Klay, fue ridículo. En lo que respecta a la parte de Draymond, Rudy tenía sus manos en el cuello de Klay, por eso Draymond fue por Rudy”.

La situación se agravó ante los medios, cuando Gobert mencionó, en un tono irónico: “Es gracioso porque antes del partido me decía a mí mismo que si Steph no jugaba, Draymond iba a intentar que le expulsaran. Porque cada vez que Steph no juega, él no quiere jugar. Es un comportamiento de payaso”.

“Yo estoy orgulloso de mí mismo por ser el hombre más grande una y otra vez. Y sí, ni siquiera merece que le ponga las manos encima”, añadió.

Además, puntualizó: “Mi equipo me necesitaba esta noche, hice todo lo que pude para mantener la calma y luego demostrar que no estaba empeorando la situación, y espero que la Liga haga lo que sea necesario porque ha sido simplemente el comportamiento de un payaso. No hay mucho más que decir. Es un comportamiento de payaso”.