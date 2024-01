Lionel Messi Técnico de Portugal lamentó haber votado por Messi para el premio The Best y explicó lo sucedido: "Cometí un error"

Roberto Martínez, entrenador de la selección de Portugal, y Lionel Messi, jugador argentino del Inter de Miami - Fotos: EFE

Roberto Martínez, quien dirige a la selección de Cristiano Ronaldo, no se guardó nada al hablar sobre la elección de Messi para el premio The Best.