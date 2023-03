"Yo estoy realizado, ahora me queda disfrutar de lo que me queda”: emotivas palabras de Messi durante homenaje de la Conmebol

Este martes, los miembros de la Selección Argentina de fútbol que ganaron el Mundial de Qatar 2022 el pasado mes de diciembre recibieron un emotivo homenaje en la Noche de las Estrellas que organizó la confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en su sede de la ciudad de Luque, en Paraguay.

Durante el homenaje a las estrellas de fútbol argentino se les mostró una estatua del ‘10’ de la albiceleste, con la camiseta de la selección y su nombre, que quedará inmortalizada en el Museo de Fútbol de la Conmebol, junto a las estatuas de los astros fallecidos, Pelé y Maradona.

Además de la estatua de tamaño real, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le entregó a Messi una réplica de la Copa del Mundo y la Finalissima, mientras le aseguraba que la única que le hace falta al 10 de la Selección Argentina “es la Libertadores”.

Messi también fue reconocido por Domínguez con un bastón como signo de “liderazgo y del comando de fútbol mundial”.

El futbolista de 35 años dio unas emotivas palabras luego de convertirse en el jugador más homenajeado durante la Noche de las Estrellas y empezó por expresar que “ya era hora de que una selección sudamericana vuelva a ser campeona del mundo”.

"Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol. Agradezco a mis compañeros por este regalo hermoso que me dieron. Ahora me queda disfrutar de lo que me queda (de futbolista) sea lo que sea (que pase)", continuó diciendo el delantero argentino de 35 años.

Durante el homenaje, se hicieron uso de hologramas y las voces de los fallecidos futbolistas Pelé y Maradona para dedicarle unas palabras de reconocimiento al delantero del PSG.

“Deja que los demás hablen de que vas a ser el mejor de toda la historia. Hoy diviértete. Te quiero mucho, Li”, son las palabras que expresó el holograma de Diego Armando Maradona uniformado con la camisa de la albiceleste.

La artista argentina Soledad Pastorutti también honró a Messi dedicándole la canción ‘Brindis', mismo tema musical que le cantó a Diego Maradona y que fue usado por Messi en sus redes sociales para expresar lo que sintió durante el Mundial Qatar 2022.

“Fue muy emocionante. Es muy fuerte. Que ahora me la cante a mí fue un momento muy lindo”, expresó Messi luego de que le dedicaran la canción ‘Brindis’.

El 10 de la selección de Argentina también aseguró que “más allá de todo el cariño que estamos recibiendo, todavía no somos realmente conscientes de lo que significa ser campeones del mundo”.

Messi también habló del tiempo que le queda siendo futbolista y expresó que, aunque no sabe exactamente cuánto tiempo le queda, señaló: “me queda disfrutar de lo que me queda (de jugador). No sé hasta cuándo. Voy a seguir disfrutando como lo hice en toda mi carrera”.

La Noche de las Estrellas organizada por la Conmebol se llevó a cabo en la ciudad de Luque en Paraguay previo al sorteo de la fase de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana 2023.

