“Yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”: Messi sobre su salida del PSG

El jugador argentino Lionel Messi, de 36 años, se encuentra actualmente disfrutando de una nueva etapa en su carrera en el Inter Miami, luego de terminar su contrato con el club parisino, el París Saint-Germain (PSG).

Pese a defender durante dos temporadas la camiseta del PSG, equipo al que se fue luego de su salida en 2021 del Barcelona, su estadía en París no fue la mejor, ya que estuvo llena de pocos momentos gratos y una tensa relación con la hinchada.

Fuera de todo eso, Messi tuvo que vivir uno de los momentos más importantes en su carrera como futbolista: ser campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar de 2022, cuando venció a Francia desde el punto penal.

Ante este logró, el ‘10’ de la albiceleste, admitió que su triunfo en el mundial pasó, sin pena, ni gloria, durante su estadía en París.

Durante una entrevista con el comediante argentino Migue Granados en el programa 'Olga en vivo’, el deportista comentó sobre su “tensa relación” con su colega Kylian Mbappé, con quien se rumoreaba no llevarse bien tras su triunfo en el mundial y cómo su título no fue bien recibido en Francia.

“Con Kylian re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa “nuestra” no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, además de los otros 25 jugadores (de la Selección Argentina), pero bueno”, explicó Messi.

Granados cuestionó a Messi sobre si le hubiera gustado no haber pasado por París, algo a lo que el futbolista respondió que se dio de esa manera y que las cosas pasan por algo.

“Se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo”, expresó el '10’ del Inter Miami.

Durante su diálogo con su compatriota argentino, el astro también habló sobre otros temas como: su familia, su deseo por tener otro hijo, su rutina diaria, la Copa América y su retiro del fútbol.