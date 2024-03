"Yo no me dejo apretar": el DT venezolano César Farías denunció que hinchas y empresarios le han exigido alinear a un jugador

El entrenador venezolano César Farías ha tenido un complicado transitar en el América de Cali, club histórico del fútbol colombiano, al que llegó en enero pasado y con el que no ha podido obtener los resultados deseados.

El club de Cali, bajo su mandato, no pudo conseguir el acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y actualmente se encuentra por fuera de los ocho mejores de Colombia, los cuales logran pasar a los cuadrangulares finales.

Recientemente, el entrenador venezolano aseguró durante una entrevista para el diario El País de Cali que varios hinchas y empresarios lo han presionado para que alineara a cierto jugador.

VEA TAMBIÉN Así fue el emotivo encuentro entre el 'Dibu' Martínez e histórico arquero mundialista de la selección Colombia o

“Me vinieron a apretar y ustedes saben que yo no me dejo apretar. A mí me tratan con educación y yo respondo con educación. Cuando vienen y te aprietan para pedirte un jugador en especial, y ya me lo había pedido un periodista en una rueda de prensa cuando ese jugador ni siquiera estaba convocado, uno empieza a atar cabos; y esos cabos le permiten a uno pensar cosas”, dijo.

“Más cuando llaman a mi representante para ver si nosotros podemos transar algo; lo único que digo es que se equivocaron de camino, nosotros no trabajamos así. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos tocando intereses que la gente no conoce y que los había”; agregó.

Además, aseguró que lo más difícil de dirigir al equipo escarlata es lo externo.

VEA TAMBIÉN Así quedaron sorteados los grupos de los equipos representantes de Colombia y Venezuela en la Copa Libertadores 2024 o

“Diría que tratar de bloquear lo externo porque hay muchos intereses de por medio; por primera vez lo digo, pero hay gente que tiene intereses... empresarios, relación con la prensa y relación con la hinchada. Me tocó esta semana, me vinieron a apretar y ustedes saben que yo no me dejo apretar”, reiteró.