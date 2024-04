"Yo te banco, vos jugá": esposa de Ángel Di María responde airada a aficionados que criticaron al futbolista por derrota en torneo europeo

Al Benfica no le alcanzó para pasar a semifinales de la UEFA Europa League. El conjunto que dirige Roger Schmidt, que le había ganado 2-1 al Marsella de local en la ida, perdió este jueves 1-0 en la revancha y después 4-2 en la definición por penales.

A 11 minutos del final del compromiso, llegó el tanto del triunfo del conjunto galo. El camerunés Faris Moumbagna puso el 1 a 0 a los 79 minutos y eso le dio aire al local, evitando así la despedida del torneo continental.

Con la paridad 2 a 2 en el marcador global, los clubes se fueron al tiempo extra y continuaron empatados. Finalmente, desembocaron en la tanda de los penales, donde Marsella se impuso 4 a 2.

Aunque una semana atrás, el delantero argentino Ángel Di María había metido un gol en la victoria en Portugal, el “fideo” erró su disparo desde los 12 pasos.

El rosarino, de hecho, fue el primero en fallar el penal del Benfica. Después convirtió Otamendi y también Balerdi y ya en el cuarto turno de la serie se concretó el triunfo del elenco francés.

Una vez finalizado el partido, fanáticos del Benfica criticaron el penalti errado de Ángel Di María.

“Con Argentina y el Madrid fuiste capaz de brillar, acá con nosotros que te diste a conocer no haces bien las cosas, fuera Ángel”; “no es posible que en Portugal cuando las papas queman tiras un penalti de ese modo”; “ya está, está bien que no corras como antes, pero que encima cuando te toque la confianza la desperdicies… no, ya está”, fueron algunos de los comentarios recogidos en redes como Instagram y X.

La esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, no aguantó que un sector de la afición del Benfica se desquitara así con su pareja.

Por ello, a través de Instagram, respondió: "Permitite fallar. Sos humano. Hoy tocó perder como tantas otras veces, yo te aplaudo de pie por los huevos que tenés de seguir adelante. Mirá si te hubieras frustrado y paralizado cada vez que un tonto te insultaba. No hubieras llegado donde llegaste ni hubieras hecho la carrera que hiciste", arrancó el mensaje.

"Es de pecho frío aplaudir solo en las buenas. Hace una semana, los mismos que gritaron el gol (tu gol) hoy te putearon. Sin ese gol hoy no hubieran ido a los penales. En las buenas es muy fácil y a nosotros lo fácil no nos gusta. Seguí haciendo lo que te gusta sin que nada ni nadie apague tu luz. Esta historia ya la viviste, ya sabés cómo responder. Yo te banco, vos jugá. Te amo fuerte", concluyó Cardoso.

Eliminados en fase de grupos de la Champions y fuera de la Copa de la Liga y la Copa de Portugal, “las Águilas” se encuentran en el segundo lugar de la Primeira Liga con 70 unidades.