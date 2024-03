El golazo del venezolano Juan Arango en partido de leyendas que dejó boquiabiertos a Ronaldinho, Saviola y Trezeguet

El exfutbolista venezolano Juan Arango sigue con la calidad intacta dentro de los terrenos de juego. En un partido de Leyendas Conmebol, el maracayero marcó el segundo gol de su equipo al minuto 17, después de quedar en solitario por el lado izquierdo del área.

‘La zurda de oro’ de la selección ‘Vinotinto’, tras percatarse de que tenía poco ángulo, decidió simplemente darle un toque de sutileza a la ‘caprichosa’, la cual “bañó” al portero rival, llegando a la red de manera sensacional.

El tanto de Arango, que llegó tras un impecable pase de taco del delantero argentino Javier Saviola, dejó boquiabiertos a varios de sus compañeros de equipo, como: Ronaldinho, Maicon, Trezeguet, entre otros.

‘Arangol’, como es apodado cariñosamente por sus seguidores, hace poco también fue noticia por dar su punto de vista sobre el crecimiento del fútbol venezolano.

“Todavía sigue pesando el pasaporte. Si no llegamos, por ejemplo, a una final de Copa Libertadores, si no llegamos a un Mundial”, dijo el exfutbolista con pasado en el Real Club Deportivo Mallorca, Borussia Mönchengladbach, entre otros.

“Si no estamos fuertes en las categorías inferiores, va a seguir pesando el pasaporte”, expresó el considerado como uno de los jugadores con la pegada más prolija de tiros libres de Sudamérica.

El oriundo de Maracay, Venezuela, ha dejado entrever en varias oportunidades su postura sobre lo que le falta al fútbol venezolano para pasar al siguiente nivel.

De hecho, en otra entrevista, Arango cuestionó que algunos de sus paisanos futbolistas no alcanzan su máximo potencial.

"Siempre pongo el ejemplo de Peñaranda y Valverde, Peñaranda fue subcampeón del Mundial Sub 20 y Valverde no. Ahora, ¿Dónde está Peñaranda y dónde está Valverde? Hay mucho talento en Venezuela, pero cuando hacen una mínima cosa buena se elevan y eso no puede ser”, manifestó el excapitán de la selección venezolana de fútbol.