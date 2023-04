Actor Drake Bell apareció luego de haber sido reportado como “desaparecido y en peligro”

Este jueves durante horas de la mañana se reportó la desaparición del actor estadounidense Drake Bell, famoso por su papel protagónico en la serie juvenil de Nickelodeon ‘Drake & Josh’.

El Departamento de Policía de Daytona Beach, informó por medio de su cuenta de Facebook que la exestrella de Nickelodeon, además de estar desaparecido, “podría estar en peligro”.

“Los oficiales están buscando a Jared Bell (nombre real del actor) DOB 06/27/1986. Debería estar viajando en un BMW gris de 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland High School el 4/12/2023 justo antes de las 9 p.m.”, es parte del escrito emitido por las autoridades.

La Policía también indicó que la integridad física del artista podría estar en peligro y por ello incitaron a la comunidad a dar cualquier tipo de información que tuvieran sobre el paradero de Bell.

“Se le considera desaparecido y en peligro. Si sabe dónde está o tiene cualquier información, por favor póngase en contacto con el detective Jayson Wallace al 386-671-5207 o wallacejayson@dbpd.us”, añadió el Departamento de Policía de Daytona Beach.

Tras la alerta, muchos usuarios y fans del artista comenzaron a dudar de la desaparición del músico norteamericano y por ese motivo, la institución respondió un comentario explicando que se trata de un post legítimo de la Policía de Daytona Beach.

Sin embargo, hace unas horas la cuenta oficial explicó que alrededor de la 1:26 p.m. (hora local) las autoridades lograron localizar al actor de 36 años.

“En este momento, podemos confirmar que los agentes del orden están en contacto y el Sr. Bell está a salvo”, señala parte del comunicado en el que se actualiza el caso por desaparición del intérprete de ‘Drake & Josh’.

Comunicado del Departamento de Policía de Daytona Beach sobre la desaparición de Drake Belll

Pese a saberse que ya dieron con su paradero, aún no se tiene mayores detalles sobre el motivo de la desaparición del artista y el porqué se consideraba que su integridad física podría estar en peligro.

Drake Bell, se dio a conocer en la famosa serie juvenil de Nickelodeon ‘Drake & Josh’, en la que interpretaba a ‘Drake Parker’ convirtiéndose así en una de las estrellas juveniles más importantes de los 2000’s.

No obstante, el artista se ha visto involucrado en varios escándalos en su carrera, entre ellos el acoso sexual a una menor.

Entre todas las polémicas y escándalos en los que se ha visto envuelto, la mas grande estalló en 2021 cuando fue acusado de cometer ‘grooming’ (acoso sexual de un adulto hacia un menor por medio de internet).

Por este caso, Bell fue llevado a los tribunales debido a que la joven que lo acusó señaló que supuestamente el actor se le había insinuado desde que ella tenía 12 años, además que recalcó que el músico presuntamente la habría presionado para tener conversaciones de índole sexual por medio de redes.

Ante estas acusaciones, durante la primera instancia Drake se declaró inocente, no obstante, en la audiencia que se llevó a cabo el 23 de junio de 2021 la exestrella de Nickelodeon aceptó los cargos en su contra.

Por ello, como parte de su sentencia Bell tuvo que cumplir 200 horas de servicio comunitario, así como también tenía totalmente prohibido acercase a la menor que lo denunció.

Drake Bell se refirió, a inicios de abril de 2023 en el podcast ‘Creativo’ de Roberto Martínez, sobre las acusaciones por grooming y expresó que cometió una estupidez y que “respondí a los mensajes que me enviaban de una cuenta falsa de Instagram, no debí hacerlo y me trajo muy malas consecuencias. Fue una decisión estúpida, cuando lo analicé me di cuenta de que era un perfil falso”.