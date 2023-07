Actor Johan Hill es acusado de haber abusado de una famosa actriz de Nickelodeon cuando esta era menor de edad

El actor estadounidense Jonah Hill, reconocido por participar en producciones cinematográficas como ‘El lobo de Wall Street’ y ‘Click: perdiendo el control’, está siendo acusado de haber abusado de una famosa actriz de Nickelodeon cuando esta era menor de edad.

La reconocida actriz sería Alexa Nikolas quien participó en la famosa serie juvenil de Nickelodeon, ‘Zoey 101’ junto a Jaime Spears, la hermana menor de la ‘princesa del Pop’, Britney Spears.

Nikolas acusó al actor y comediante, de 39 años, de haber abusado sexualmente de ella y golpearla cuando ella tan solo tenía 16 años y él 24 durante el rodaje de la película ‘Superbad’, cinta en donde se conocieron y en la que ella tenía un papel pequeño.

Por medio de su cuenta Twitter la actriz, de 31 años, publicó una serie de tweets en los que relató que fue invitada por el comediante a su casa de Justin Long, en donde según la exchica Nickelodeon “vivía con otro depredador”, Jonathan Togo, quien aparentemente abuso de otra chica en esa misma fiesta.

Nikolas contó que después de un momento, cuando ya todos estaban borrachos, ambos hombres les estaban dando a las menores un montón de alcohol.

En ese momento la actriz estaba buscando un cigarrillo, cuando Hill apareció le dijo que le podía dar uno, pero que tenían ir a su auto.

“Jonah Hill parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise un cigarro y me dijo que tenía uno en su coche ‘justo afuera’. No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiento delantero”, señaló por medio de su cuenta de Twitter.

La actriz continuó diciendo que “no me entregó el cigarro, lo cual pensé que era extraño y luego, cuando volvíamos a la puerta, le pedí que me lo diera y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua en la garganta. Estaba tan horrorizado que lo empujé lejos de mí y corrí adentro”.

La artista, de 31 años, señaló que ese tipo de comportamientos de “depredador” estaban normalizados cuando ella era joven, pero que “me enorgullece ver ahora a mujeres que se enfrentan a hombres abusivos. ¡Impresionante!”.

Toda esta acusación se da luego de que Sarah Brady, expareja de Jonah Hill, hiciera públicos en los unos mensajes abusivos que le enviaba el actor durante la relación y cuando terminaron.

Las capturas compartidas por la mujer mostraban mensajes bastantes controversiales en donde le controlaba desde su manera de vestirse hasta con quién se relacionaba Brady, así como una lista de cosas que no podía hacer.

Surfear con hombres, no poner límites en tus amistades con los hombres, modelar, publicar fotos en traje de baño, publicar fotos sexuales y tener amistades con mujeres que están en lugares inestables y de su pasado reciente, en lugar de ir por un almuerzo o café o algo respetuoso eran algunas de las cosas que Sarah no podía hacer según Hill.

Además, en uno de los mensajes se lee claramente cuando el comediante, de 39 años, le dice a su expareja que “si estas cosas te traen felicidad yo lo apoyo y no habrá resentimientos. Estos son los límites para una relación romántica. Mis límites contigo están basados en las formas en que estas acciones han dañado nuestra confianza”.

Brady también compartió capturas en las que Hill le exigía que borrara fotos que ella había publicado en sus redes sociales en traje de baño para que no mostrara “su trasero en tanga” y cuando ella accedió a las exigencias del actor le envió un mensaje diciendo: “es un buen comienzo”.