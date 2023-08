Actriz de la saga de Harry Potter aseguró sentirse "decepcionada" de su personaje

Uno de los fenómenos más grandes en los últimos años ha sido la famosa saga de libros de fantasía ‘Harry Potter’ escrito por J.K. Rowling y que no solo han causado furor entre los amantes de la literatura, sino que ha cautivado a los fanáticos del cine con sus adaptaciones cinematográficas.

Sin embargo, la pieza cinematográfica generó mucho revuelo entre los fanáticos de Harry Potter, conocidos como ‘Potterheads’, quienes durante mucho tiempo alegaron que tanto los guionistas como los directores creativos trataron de manera distinta y cambiaron de manera drástica a algunos personajes.

Ese fue el caso de Ginny Weasly, la hermana menor de Ron, el mejor amigo de Harry en las películas, la cual los fans alegaron que a este personaje no se le dio la importancia, ni la personalidad tridimensional que la caracteriza en los libros, al punto de reducirla solamente al interés amoroso del mago de la cicatriz en la frente.

Pero los fans no han sido los únicos que han mostrado su “indignación” ante la falta de personalidad del personaje en las piezas cinematográficas, ya que la actriz Bonnie Wright, encargada de encarnar a Ginny en las películas, aseguró sentirse decepcionada del personaje.

Durante su diálogo con el podcast ‘Inside of You’ conducido por el actor Michael Rosenbum, conocido por darle vida a Lex Luthor en la famosa serie Smallville, Wrigth confesó estar de acuerdo con los fans que aseguran que la versión cinematográfica de Ginny no había recibido el trato que merecida durante las ocho películas.

Bonnie le comentó a Michael que a veces “era un poco decepcionante porque había partes del personaje que no llegaban a aparecer porque no había escenas para hacerlo. Eso me hacía sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada, supongo”.

La actriz, de 32 años, explicó que, a raíz de la situación con su personaje, desarrolló ansiedad ante la idea de la reacción que iban a tener los fanáticos sobre su interpretación, así como también tenía dudas sobre si la culparían o no del trato que había recibido Ginny en las adaptaciones porque no tenía claro si los ‘Potterheads’ entenderían que el guion era algo que ella no controlaba.

“Definitivamente, siento que había ansiedad hacia la interpretación y hacía hacer lo mejor posible la construcción de mi personaje, por ejemplo. Dios mío, ¿le haré justicia a este personaje que la gente adora?”, comentó durante el podcast.

Wright también añadió que “siempre fue difícil, sobre todo cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de cada personaje se redujeron del libro a la película. Por lo que no había mucho que mostrar en la película. Y eso es lo mismo con todos los personajes. Ojalá pudieran ser películas de cinco horas”.

Eventualmente, Bonnie entendió que no había mucho que podía hacer frente al trato que estaba recibiendo su personaje en la pantalla grande, en comparación a como realmente es Ginny en los libros.

Pero esta situación la llevó a encontrar apoyo y consuelo en quienes en algún momento pensó que la condenarían, los fanáticos.

“No había mucha oportunidad para cambiar los guiones. Había un millón de ejecutivos revisándolos”, expresó la intérprete de ‘The Sea’.

La actriz, de 32 años, añadió durante su diálogo con Michael que lo que en ese momento le daba ansiedad, pero ahora ya no, era el pensamiento de que la vieran interpretando un “mal personaje”, pero luego se dio cuenta de que “no se me dio realmente la oportunidad de hacerlo. Así que no era exactamente mi culpa”.

La estrella de Hollywood aseveró que los fans le han hecho saber su decepción y entiende que no fue algo que ella hizo de manera intensional o porque no quisiera interpretar “de manera correcta y fiel a los libros” a Ginny.

“Los fanáticos comparten esa decepción y me lo dicen: ‘Sabemos que no fuiste tú. Solo queríamos más de ti’. Y es lo mismo con cada personaje. Si tan solo pudieran ser películas de 5 horas de duración”, dijo Wright.

Sin embargo, ante la decepción con su personaje, Bonnie dijo que extraña sus días en Hogwarts y que echa de menos interpretar a la hermana de Ron Weasly y el futuro interés amoroso de Harry Potter.