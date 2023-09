Alejandro Fernández le reclamó al público en un concierto por no cantar el coro de ‘Me dediqué a perderte’

El cantante mexicano Alejandro Fernández se mostró molesto en uno de sus últimos conciertos, que hizo parte de una gira que cumple en Estados Unidos, luego de que el público no respondiera como esperaba a un llamado que le hizo para que cantara el coro de su éxito ‘Me dediqué a perderte’.

El ‘potrillo’, tras finalizar la estrofa de la canción que dice ‘Y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte. Y entonces descubrí que ya mirabas’, gritó “cómo” sin recibir la respuesta que esperaba.

Alejandro Fernández insistió con un grito de “fuerte” a lo que solo unos pocos se sumaron.

Fue en ese momento cuando el mexicano se mostró decepcionado e hizo un reclamo que algunos interpretaron como pasado de tono.

“¿Van a cantar o no van a cantar?”, cuestionó el artista quien luego amenazó con irse. “Si no, me voy a meter ya”, afirmó señalando el camerino.

El reciente episodio se suma a otra polémica declaración que Fernández hizo en días pasados sobre los cantantes de la familia Aguilar.

La polémica se desató cuando el intérprete de ‘Quien Pierde Una Estrella’ dio un breve discurso antes de invitar al escenario a su hijo Alex Fernández para interpretar algunas de sus canciones.

Fernández inició su mensaje diciendo que no se atrevería a apoyar las carreras de sus hijos "si no estuviera seguro de su talento”.

Sus palabras, hasta ese momento, no generaron ninguna reacción para los asistentes. Sin embargo, al momento de llamar a su hijo al escenario, Alejandro solo lo presentó como Alex a lo que su hijo respondió agregando el “Fernández”.

“No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecerle algo a todo el público, entonces, hoy, esta noche quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex, ni modo que Aguilar, (…) ahí si me preocuparía mucho” fueron las palabras que dijo el artista en referencia a Alex Aguilar.

Dicho comentario generó varias especulaciones e incluso hubo quienes aseguraron que las familias no se llevan bien.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de la familia Aguilar se ha pronunciado sobre lo que algunos interpretaron como burlas de Alejandro Fernández durante el evento.