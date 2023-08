Angelique Boyer, recordada por la novela ‘Teresa’, causa polémica por su decisión de no querer ser madre

Angelique Boyer es una actriz franco-mexicana que ha destacado en la televisión con diferentes papeles, pero el que, sin duda, le dio el reconocimiento fue el protagónico que hizo en la reconocida novela ‘Teresa’, que fue emitida en toda Latinoamérica.

La mujer ahora está en boca de la opinión pública tras una entrevista que le dio al sitio ‘Mamás latinas’ en donde afirmó que a sus 35 años no quisiera ser mamá debido a que su profesión es muy demandante.

Sin embargo, aseguró que no descarta por completo la idea de ser mamá y que admira mucho a sus colegas actrices que pueden llevar su vida como madre y esposa a la par con su vida laboral.

“Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices. Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio. Y admiro esa responsabilidad que pueden a tener las mujeres actrices, las mujeres a lo que se dediquen, y que además tienen que llegar a casa, atender a sus hijos, ir por ellos, esto y lo otro, mis respetos”, comentó Boyer en la charla para el sitio web.

“Pero por lo mismo que he tenido todos estos ejemplos cercanos, creo que es algo que no he de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo tiempo para pensarlo o para prepararme para eso, creo que es algo que debe ser del instinto y que debe llegar en el momento correcto”, agregó la actriz mexicana.

Pese a cada vez son más las mujeres que toman la decisión de no ser madres porque tienen otras metas en la vida, las palabras de la artista han generado diversas opiniones de quienes no están de acuerdo con sus argumentos y quienes la respaldan.

“Preferible esto a interrumpir el embarazo”, “qué tal todas las mujeres no quisiéramos ser madres porque nos toca trabajar, las cosas que uno lee”, “cada quien es libre de tomar sus propias decisiones”, “soy madre y aplaudo tu posición”, “ojalá su marido piense igual que ella o si no, la van a cambiar”, “debería tener uno por lo menos”, “no toda mujer tiene el instinto maternal”, entre otros han sido los mensajes que le han dejado.

Angelique Boyer sostiene una relación desde el 2014 con el también actor Sebastián Rulli, quien compartió con ella en la novela ‘Teresa’ interpretando a ’Arturo’, y no han tenido inconveniente con esta decisión, ya que él la respeta completamente y, además, ya es papá de un niño de 13 años que se llama Santiago, producto de la relación que tuvo con Cecilia Galliano.