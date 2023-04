Anuel confirma que es padre de una niña colombiana: “no dejaré ninguna hija abandonada, no importa cómo pasó”

El cantante puertorriqueño de reguetón Anuel es tema de conversación entre los amantes del mundo de la farándula y la música por un anuncio en sus redes sociales.

En un sorpresivo post el intérprete de 'Amenece' reveló que es padre de una niña con la modelo colombiana Melissa Vallecilla.

La colombiana, popular en redes sociales, había asegurado meses atrás que el cantante y expareja de Karol G la había dejado en embarazo tras haber prometido que respondería por su bebé, sin embargo, la palabra de Anuel no se cumplió.

El romance entre ambos, que ocurrió antes de la relación entre Anuel y Yailin, habría durado menos de 10 meses, según la modelo, lo que ha desmentido Anuel, quien señala que apenas fue un encuentro de algunas horas.

“Ella salió con mucha maldad diciendo que estuvo conmigo 10 meses, cuando yo solo la vi 4 o 5 horas nada más. Dije que era una mentirosa en un directo porque solo fue una noche y también digo que eso fue cuando yo todavía no conocía a Yailin y ya había cortado con Karol G. Llevaba casi un año soltero”, aseguró.

Ahora, en sus redes sociales el boricua ha mencionado que "nunca" abandonaría a un primogénito.

"No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nuncaaaaaa, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún"

En el mismo post, el cantante dejó entrever que el nacimiento de Cattleya, su hija con la también cantante Yailin, le hizo cambiar su modo de pensar.

"Más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importe lo que digan o piensen de mí personas que no saben nada de lo que pasó".

Los comentarios se dieron en una publicación dedicada a su hijo mayor, Pablo, con quien se tomó varias fotografías.

“Tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos”, escribió Anuel.