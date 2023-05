Arcángel reaccionó tras ser requerido por la Policía en Perú: "me lo hacen hasta en mi propio país"

El pasado domingo 22 de mayo, Austin Agustín Santos, mejor conocido en la escena musical como Arcángel, fue intervenido por la Policía Nacional de Perú en plena vía pública.

El famoso reguetonero se encontraba en Lima para presentarse en el ‘Reggaeton Lima Festival 2’ y cuando iba en su camioneta, la policía de tuvo el vehículo e hizo bajar al artista para requisarlo y pedirle sus documentos de identificación.

Tras lo ocurrido, Arcángel se refirió al tema en su concierto y se mostró molesto, no por el hecho de que lo requisara la policía, sino por como algunos medios dieron la noticia de su requrimiento.

“Yo la paso bien cada vez que piso este país. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran, gracias Perú por quererme. Si pensaban que subiendo a las noticias me iban a joder, no, no, a un artista como yo, usted no jode su imagen”, expresó el estadounidense.

El cantante de 37 años agregó, además, que es requisado hasta en el país que vive, República Dominicana: “Yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo, eso a mí no me jode, a mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Así que un aplauso para la Policía del Perú, están haciendo su trabajo, qué bueno”.

Sus palabras se viralizaron en redes sociales y sus fanáticos le han mostrado su respaldo, señalando que lo dicho es una muestra de humildad de su parte, pues no se mostró arrogante cuando lo requirieron.

“Arcángel es de los artistas más sencillos que hay”, “excelente actitud, papi arca”, “cómo no amar a Arcángel”, “él es lo máximo”, “sí que te pasan cosas, un bañito de ruda”, “así se habla”, “ese man Arcángel es un tipo muy claro, no se estreso y no formó polémica”, entre otros han sido los comentarios.

Algunas versiones de varios medios de comunicación han señalado que la intervención a la que fue sometido el intérprete de ‘Me acostumbré’ se dio momentos antes de que el cantante se presentara en el Estadio San Marcos.