Reguetonero Arcángel fue intervenido por la Policía Nacional de Perú en plena vía de Lima

Este domingo, se conoció que el reconocido reguetonero Austin Agustín Santos, mejor conocido en la escena musical como Arcángel, fue intervenido por la Policía Nacional de Perú en plena vía pública.

El intérprete de ‘sigues con él’ había llegado a Lima este sábado para presentarse en el ‘Reggaeton Lima Festival 2’, en Perú, para interpretar sus mejores temas musicales, no obstante, fue intervenido por las autoridades locales.

En redes sociales empezaron a circular varios videos del momento en el que estadounidense de ascendencia dominicana es intervenido por un operativo policial.

En el clip se ve el momento en el que el artista se baja del vehículo en el que estaba para poder identificarse con las autoridades peruanas.

Algunas versiones de varios medios de comunicación han señalado que la intervención a la que fue sometido el intérprete de ‘Me acostumbré’ se dio momentos antes de que el cantante dse presentara en el Estadio San Marcos.

Las imágenes muestran a Arcángel mientras es requisado por las Policía, así como también se observa cuando le entrega sus documentos de identidad a las autoridades locales, quienes también le solicitaron que bajara del vehículo las maletas para poder revisarlas.

El artista se pronunció sobre esta situación durante su concierto en el ‘Reggaeton Lima Festival 2’ en el Estadio San Marcos.

VEA TAMBIÉN Hija de Paul Walker asegura que su padre le envía mensajes del más allá o

Frente a sus fanáticos, el reguetonero señaló que cada que tiene la oportunidad de viajar por Perú la pasa muy bien y que no ha tenido problemas con la intervención por la que tuvo que pasar.

“Yo la paso bien cada vez que piso este país. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran, gracias Perú por quererme. Si pensaban que subiendo a las noticias me iban a joder, no, no, a un artista como yo, usted no jode su imagen”, expresó el estadounidense.

Además, el cantante de 37 años acotó que este tipo de situaciones también las ha tenido que vivir en República Dominicana.

“Yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo, eso a mí no me jode, a mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Así que un aplauso para la Policía del Perú, están haciendo su trabajo, qué bueno”, finalizó diciendo Arcángel antes de continuar con su presentación.

Cabe mencionar que las Policía Nacional de Perú (PNP) suele realizar este tipo de operativos en varias partes de Lima, en donde paran vehículos para verificar los documentos del chófer como de los acompañantes.