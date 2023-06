Entretenimiento Arian Abadi no tiene límites, inició su carrera como solista

Arian Abadi, actor y cantante, @arianabadi

Como actor ha protagonizado obras musicales en Panamá y México entre los que se destacan éxitos internacionales como GREASE, Mamma Mia, Rock Of Ages, On Your Feet, Solo Las Estrellas Bastarán y más.