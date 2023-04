Ariana Grande responde a las críticas por el cambio en su apariencia: “El cuerpo que tenía fue mi versión menos saludable”

La artista y empresaria estadounidense Ariana Grande publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales en los que respondió a las personas que la han criticado por los cambios que ha tenido en su apariencia física.

Durante el video aclara que no le gusta tener que responder a sus críticos pero que quiere hablar un poco sobre el tema.

“No suelo hacer esto, no se me da bien y no me gusta, pero quiero responder las dudas y preocupación que tienen sobre mi cuerpo”, aseguró Ariana Grande al inicio de la grabación que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Luego afirma que en general no se debería hablar tanto de los cuerpos así sea para hacer un halago. “Hay otras formas de halagar a alguien o de ignorar algo que ves y que no te gusta. Por eso, creo que deberíamos ayudarnos mutuamente para convertirnos en espacios más seguro para todos”, resaltó.

Manifestó que existen muchos tipos de belleza y de estar saludables. “En lo personal el cuerpo que tenía con el que me están comparando ahora fue la versión menos saludable de mi”.

“Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida y muchos de ustedes consideraron que eso era el momento en el que estaba más sana. Pero no, eso no era sano”, manifestó.

La artista enfatizó que nadie sabe lo que el otro está afrontando. “Aunque tu comentario intente ser con cariño y necesario, esa persona puede estar trabajando en ello. Nunca se sabe, así que se amables con los demás”, mencionó.

Ariana Grande finalizó diciendo que le envía un mensaje de “amor” a todos. “Son preciosos, sin importar lo que pase, sin importar que cara tengan estos días, su peso o qué tipo de maquillaje usan, o los procedimientos estéticos que tengan o no tengan”, afirmó.

La estadounidense se encuentra alejada de la industria musical desde hace varios años luego de centrarse en el desarrollo de su marca de maquillaje REM beauty.