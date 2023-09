Así es el espectacular viaje entre Colombia y México a través de 'La hija del mariachi, el musical'

Inició este miércoles 27 de septiembre, en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, la esperada temporada de ‘La hija del mariachi, el musical’, una adaptación de la icónica novela del Canal RCN que cautivará a los espectadores con su maravillosa música, romance y mucho humor.

De la mano de Jorge Hugo Marín, director y responsable de la adaptación, y con un elenco de reconocidos actores y cantantes como Karoll Márquez (Emiliano), Martina la Peligrosa (Rosario) y Carlos Fernández (el Coloso), entre otros, esta nueva versión llega 17 años después del éxito en pantalla que aún recuerdan millones de colombianos.

“La gente no sólo copió la obra, sino que se emocionó de principio a fin y eso nos tiene muy contentos. Esa mezcla entre lo musical y teatral logró un encanto único que esperamos se siga repitiendo por muchas noches”, comenta Jorge Hugo Marín.

Los espectadores podrán ver de una versión que conserva la esencia de la recordada novela del Canal RCN, reflejada en detalles como el Bar Garibaldi, las rancheras y esa conexión única que siempre ha existido entre las culturas de Colombia y México.

Pero también disfrutarán de una historia y personajes adaptados a los tiempos actuales, con un elenco que desborda talento y que sorprenderá a los asistentes con cada interpretación musical en vivo.

“Cuando me ofrecieron el papel, pensé qué iba a hacer con todos mis tatuajes. Me sorprendí cuando los directores me dijeron que querían darle un nuevo aire al personaje”, asegura Martina la Peligrosa.

Prepárese para disfrutar de la mejor música en vivo - Foto Canal RCN

'La hija del mariachi, el musical' es una coproducción del Canal RCN, RCN Radio y +Cultural, y además de los protagonistas mencionados anteriormente, cuenta con reconocidos actores como Carmenza Gómez, Luisa Fernanda Giraldo, Ella Becerra, Freddy Ordóñez, Juan Manuel Lenis y José Miel.

“Esta función prueba que la unidad hace la fuerza en el escenario. Hemos tenido unos ensayos extenuantes, pero todo el esfuerzo que hacemos vale la pena. Fue muy conmovedor ver al público hermoso cantando las canciones. Ese poder y alegría es lo que nos alimenta”, dice Luisa Fernanda Giraldo, actriz que personifica a Doña Eulalia.

Y qué sería del Bar Garibaldi sin el mejor mariachi. Pues el elenco lo completa un grupo de talentosos músicos que despertarán en los asistentes muchas emociones al acompañar con sus instrumentos icónicas canciones como ‘Si nos dejan’, ‘Yo, el aventurero’, ‘María Bonita’, ‘200 copas’, ‘Sabes una cosa’, ‘Que me perdone tu perro’, ‘Murió el amor’, entre muchas otras.

Por todo esto, la invitación es a visitar el Teatro Astor Plaza de Bogotá y sumergirse en un ambiente lleno de música, romance y humor, al lado de 20 artistas en escena y el mejor mariachi en vivo.

Funciones disponibles:

Miércoles, jueves y viernes: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Sábados: 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Domingos: 5:00 p.m.

Debido al éxito de taquilla, habrá una tercera semana de temporada hasta el 8 de octubre.