Así reaccionaron los actores de “Harry Potter” a la muerte de Michael Gambon, el legendario Dumbledore

El elenco estelar de la saga mágica de Harry Potter reaccionó a la muerte del actor Michael Gambon, quien interpretó al director de la escuela Hogwarts, y perdió la vida esta semana a causa de una neumonía.

A través de las redes sociales, Daniel Radcliffe, intérprete de Harry Potter; Emma Watson, actriz que le dio vida a Hermione Granger, y Rupert Grint, conocido por el papel de Ron Weasley, lamentaron el fallecimiento del protagonista.

“Lamento mucho enterarme del fallecimiento de Michael Gambon. Era, dentro y fuera de la cámara, una leyenda”, escribió Radcliffe en Instagram.

El mensaje de condolencia del actor británico estuvo acompañado por una recopilación de imágenes de la película en donde se aprecian la actuación de Gambon durante las películas.

Asimismo, trajo a colación una de las frases del icónico Dumbledore que colocó en el pie de foto: "La felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, si uno sólo recuerda encender la luz".

A su turno, la actriz Emma Watson aprovechó las historias de Instagram para dedicarle un sentido mensaje al fallecido intérprete. "Nunca te tomabas las cosas tan en serio; sin embargo, entregabas las actuaciones más serias en momentos críticos. Gracias por enseñarnos cómo cargar la grandeza con ligereza. Te extrañaremos", afirmó.

Por su parte, Rupert Grint compartió una fotografía de Dumbledore en su emblemático atril de búho con alas abiertas y velas blancas en sus lados.

La imagen estuvo acompañada por la leyenda: “Es muy triste saber lo de Michael. Aportó mucha calidez y picardía a cada día en el set. Me cautivó cuando era niño y se convirtió en un modelo personal para mí por encontrar la diversión y las excentricidades en la vida”.

Pero no solo los protagonistas se tomaron el tiempo para despedirse de Michael Gambon, pues la autora de los libros, J.K. Rowling, también se pronunció al respecto.

“Michael era un hombre maravilloso, además de un actor excepcional, y me encantó trabajar con él, no sólo en Potter sino también en The Casual Vacancy. Mi más sentido pésame para la familia de Michael y para todos los que lo quisieron”, publicó la escritora en la red social X, antes Twitter.

Gambon protagonizó una extensa carrera con participaciones en cine y televisión. Su primera aparición fue en el escenario Teatro Gates de Dublín, la capital irlandesa, en 1962.

El actor también hizo parte de producciones como "The Casual Vacancy", "The Norman Conquests", "The Life Of Galileo", "The Singing Detective", "Maigret", entre otras.

No obstante, Gambon subió al Olimpo del entretenimiento con sus interpretaciones de Dumbledore en las populares películas de "Harry Potter", comenzando con "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", de 2004.