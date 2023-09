Murió Michael Gambon, el actor que interpretó a Dumbledore en "Harry Potter"

El actor británico Michael Gambon, que interpretó a Dumbledore en la película "Harry Potter", falleció este jueves a los 82 años, según anunció su familia.

"Estamos devastados por anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon (...) amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama", dice el comunicado de sus allegados.

Asimismo, los familiares del reconocido artista aseguraron que su deceso se dio "luego de un ataque de neumonía".

Gambon protagonizó una extensa carrera con participaciones en cine y televisión. Su primera aparición fue en el escenario Teatro Gates de Dublín, la capital irlandesa, en 1962.

El actor también hizo parte de producciones como "The Casual Vacancy", "The Norman Conquests", "The Life Of Galileo", "The Singing Detective", "Maigret", entre otras.

No obstante, Gambon subió al Olimpo del entretenimiento con sus interpretaciones de Dumbledore en las populares películas de "Harry Potter", comenzando con "Harry Potter y la piedra filosofal" de 1997.

Gambon fue nombrado caballero por su contribución a la industria del entretenimiento en 1998.