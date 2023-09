La vez que Michael Gambon le jugó una “pesada broma” a Daniel Radcliffe en el set de grabación de ‘Harry Potter’

Este jueves, una triste noticia enlutó al mundo del cine y la literatura luego de conocerse que el actor británico Michael Gambon, reconocido por interpretar a Dumbledore en la famosa saga de fantasía ‘Harry Potter’ falleció a los 82 años.

La noticia la dieron su familia por medio de un comunicado en el que señalaron que: “Estamos devastados por anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon (...) amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama”.

Millones de fans alrededor del mundo lamentam la muerte del actor que dio vida a uno de los profesores más míticos de la saga inspirada en los libros de la autora J.K. Rowling.

Como parte de los tantos homenajes que ya ha empezado a recoger, algunos fans recordaron varios momentos del multifacético actor, entre ellas la “pesada broma” que le jugó a su compañero Daniel Radcliffe, quien interpreta a ‘Harry’.

La divertida broma, que ha circulado en las últimas horas tras conocerse la noticia de la muerte de Gambon, ocurrió en el set de grabación mientras estaban grabando la tercera entrega de la cinta ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’.

En el detrás de cámaras, se ve que Radcliffe, Gambon y Alan Rickman, quien interpretó a Severus Snape, grabando una escena en la que los alumnos de la popular escuela de magia, ‘Hogwarts’ estaban durmiendo en el pasillo.

Ante esto, tanto Gambon como Rickman pensaron que era una buena idea gastarle una divertida broma a su compañero Daniel mientras este intentaba grabar su escena.

Ambos actores colocaron una almohada, que hace sonidos de flatulencias cuando se toca, entre las sábanas en las que se iba a acostar Radcliffe.

Lo divertido del asunto es que todo ocurrió mientras el director de la cinta, Alfonso Cuarón, estaba grabando la famosa escena mientras todos intentaban aguantarse la risa mientras trataban de decir sus correspondientes líneas.

No obstante, al final estallaron en risas junto con los otros actores y personal que se encontraba en el set de grabación.

En el documental de detrás de la escena, Radcliffe señala que “ellos pusieron una máquina de flatulencias en mi saco de dormir. Y Michael Gambon había estado presionándolo durante la toma y descubrí cómo”.

Gambon protagonizó una extensa carrera con participaciones en cine y televisión. Su primera aparición fue en el escenario Teatro Gates de Dublín, la capital irlandesa, en 1962.

El actor también hizo parte de producciones como "The Casual Vacancy", "The Norman Conquests", "The Life Of Galileo", "The Singing Detective", "Maigret", entre otras.

No obstante, Gambon subió al Olimpo del entretenimiento con sus interpretaciones de Dumbledore en las populares películas de "Harry Potter", comenzando con "Harry Potter y la piedra filosofal" de 1997.