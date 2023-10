Britney Spears reveló que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake: “para mí no fue una tragedia”

Britney Spears ha crecido bajo los focos de los paparazzi y de sus millones de fans en el mundo, por lo que muy pocas cosas en su vida y su carrera han sido reservadas como sus momentos más complejos y sus relaciones amorosas.

De entre todas sus relaciones, la más sonada y controversial fue la que sostuvo con el exintegrante de la boyband NSYNC, Justin Timberlake.

La famosa pareja que comenzó a salir en 1999, cuando ambos eran de las celebridades más importantes del momento debido al éxito e impacto que estaban teniendo en la industria, tenían un futuro prometedor, el cual muchos consideraban que terminaría con ellos casándose y teniendo hijos.

Sin embargo, las cosas no sucedieron como todo el mundo esperaba y la pareja del momento tuvo una polémica y turbulenta ruptura en 2002 tras varios rumores de infidelidad por parte de la intérprete de ‘Toxic’.

Ahora, varios años después de su ruptura, la ‘Princesa del pop’ revivió su romance con el intérprete de ‘Mirror’ haciendo una impactante revelación: el aborto que tuvo mientras salía con el cantante en el 2000.

Según reseñó el medio People, en su libro de memorias titulado ‘The Woman in Me’, reveló que mientras estaba en la relación con el artista, quedó embarazada, pero tuvo un aborto.

En el libro, Britney cuenta que su aborto “fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia” y además resaltó que “quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Solo que esto sería mucho antes de lo que había previsto”.

Spears comenta que, ante la noticia del embarazo, Justin no estaba “contento” y por ello decía que “no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Por ello, la intérprete de ‘Baby One More Time’, explicó que si la decisión de tener el bebé hubiera dependido totalmente de ella lo habría hecho, pero su pareja de ese entonces, Justin Timberlake, no estaba de acuerdo con esto.

“Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”.

Britney reveló también que “a día de hoy, es una de las cosas más angustiosas que he vivido en mi vida”.

El libro de Britney Spears ‘The Woman in Me’ será publicado el próximo 24 de octubre, casi dos años después de que obtuvo la libertad de la tutela que ejerció su padre sobre ella durante 13 años.

Ahora, la ‘Princesa del pop’, ha prometido que estas memorias les mostraran a sus fans y al mundo por primera vez “su increíble viaje y la fuerza en el núcleo de una de las más grandes intérpretes en la historia de la música pop”.