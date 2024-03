Bruno Mars habría acumulado una deuda de 50 millones de dólares como consecuencia a su adicción a las apuestas

El reconocido cantante y compositor estadounidense Peter Fernández, mejor conocido en el mundo artístico como Bruno Mars, estaría involucrando en un grave problema económico relacionado con la adicción a los juegos y las apuestas.

El problema que estaría enfrentando el intérprete de ‘Tha’s What I Like’ se trataría de una deuda de más de 50 millones de dólares con el complejo de hoteles MGM Grand de Las Vegas.

MGM Grand de Las Vegas es una cadena hoteles y casinos con la que el cantante inició una residencia en 2016, sin embargo, parece que el trato entre ambos se ha visto empañado por una adicción que tiene Mars con el póker.

Una fuente cercana al artista le comentó al medio News Nation que “le debe millones a MGM” una deuda que asciende a los 50 millones de dólares.

“MGM básicamente es dueño de él (Bruno). Gana 90 millones de dólares al año gracias al trato que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda”, señaló la fuente, que afirmó que Mars solamente gana 1.5 millones de dólares por noche después de impuestos.

El acuerdo entre el cantante y el complejo de hoteles también incluye la creación de ‘The Pinky Ring’, bar de cócteles ubicado dentro del resort Bellagio, así como la realización de otros proyectos.

Aunque Bruno es uno de los artistas que más vende en la industria de la música, esta deuda es un gran golpe para su patrimonio, el cual está calculado que es de aproximadamente 175 millones de dólares.

El intérprete de ‘When I Was Your Man’ anunció a inicios de febrero una serie de conciertos para su residencia en Las Vegas, algo que ahora se especula podría ser un esfuerzo del compositor, 38 años, para poder pagar su deuda con MGM.

Sin embargo, su adicción al juego no es algo nuevo, ya que durante una entrevista de 2013 ya había hablado sobre esto, contando que sus inicios en el mundo de las apuestas se dieron en el Commerce Casino de Los Ángeles.

De acuerdo con Mars sus inicios en el mundo de las apuestas fueron mucho tiempo antes de que tocará el éxito en el mundo de la música.

“Solía ser como un fanfarrón. Ya conoces al tipo, la gente querría quedarse con su dinero. Si consigues que pierdan, van a por ti, te acribillan. Y entonces es cuando son débiles. Y entonces es cuando saltas o te abalanzas sobre ellos”, expresó en ese entonces el cantante en una entrevista con GQ.

Además, en ese año, reveló que cuando tenía 19 años fue cuando experimento de cerca el ir a un casino y de la vez en que lo presionaron tanto, al punto que terminó apostando cien dólares, la primara apuesta que perdió.

“Recuerdo mi primera apuesta, me temblaba la mano y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder. Solo hay que perder para ganar, para entender”, añadió.