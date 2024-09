Bukele le 'cerró la puerta' de El Salvador a reconocido influencer colombiano que habló despectivamente de las mujeres

Luis Villa, mejor conocido en el mundo digital como Westcol, fue vetado de El Salvador por un comentario desobligante que dio en una de sus transmisiones sobre las mujeres de este país.

El creador de contenido dijo: “Ha sido el peor país… Lo voy a decir, es donde yo he visto menos mujeres lindas, donde no he visto ni una… Yo la verdad nunca la había pasado tan mal con todo respeto, socio”.

WestCol afirmó que la única mujer bonita que vio en el país resultó ser colombiana y reafirmó que su experiencia en El Salvador fue “horrible”.

Sus palabras no cayeron bien en el establecimiento salvadoreño y Yamil Bukele, hermano del presidente del país Nayib Bukele y presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), se pronunció a través de su cuenta de X anunciando que el antioqueño no se presentará en el evento al que estaba invitado.

“Es lamentable la forma en la que WestCOL se expresó sobre las mujeres de El Salvador. En lo personal, no había escuchado antes sobre este tema. Hicimos nuestra tarea al conversar al respecto con la empresa productora del Gamergy”, inició el escrito.

“Considero poco acertado que el joven en cuestión crea que todo fue un juego y, peor aún, que se trata de sólo ganar una batalla más. Lamento los inconvenientes que esto pudo haber causado. Sé que hay mucha gente valiosa en este gremio que merece mi total respeto y admiración”, continuó.

“Por nuestra parte anunciaremos los talentos que sí nos acompañarán en este evento, que ha sido preparado para toda la gran familia salvadoreña”, finalizó Bukele su post en X.

Al respecto, Westcol no se pronunciado.

El ‘streamer’ paisa estaba invitado al Gamergy, uno de los eventos que reúne lo mejor del mundo de los videojuegos y de los deportes electrónicos.