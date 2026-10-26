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Cambia el chip
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CAMBIA EL CHIP

octubre 26, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Un programa diseñado para acompañar e inspirar a la comunidad migrante a través de herramientas clave de adaptación, empleo, finanzas y desarrollo personal.

¡Cambia el Chip con Laura Calderón! Este programa está diseñado para acompañar e inspirar a la comunidad migrante a través de herramientas clave de adaptación, empleo, finanzas y desarrollo personal.

En este programa, Laura (@lauracalderontv) comparte su historia de reinvención profesional y presenta recursos útiles para explorar carreras y mercado laboral en Estados Unidos.

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