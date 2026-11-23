Nayib Bukele Programa: La Noche Este es el ofrecimiento de Bukele a sus tropas en Haití tras muerte de 3 militares en explosión noviembre 23, 2026 Por: Redacción NTN24 Bukele anunció que los soldados que deseen regresar a su país pueden ser relevados en la misión. También le puede interesar Haití Más de 50 pandilleros abatidos en 48 horas: radiografía de ofensiva de Bukele y Task Force en Haití Violencia armada Terror en el aire: atroz ataque de drones con explosivos contra la Policía de Colombia impactó a la población civil Familiares de presos políticos “Esta es una táctica del régimen”: Andreína Baduel sobre cuestionamientos a candidatos al TSJ en Venezuela TSJ "La estrategia desde el chavismo es ir enredando el proceso": Laura Louza sobre nuevo TSJ en Venezuela António Guterres António Guterres es criticado por presunto dardo al despliegue militar de Bukele en Haití DGCIM De torturador a corredor: el coronel del DGCIM que trota por Caracas y es señalado por crímenes Compartir en: