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"Podría tener algo que ver con un agujero negro": observatorio de la NASA revela causas de enormes estallidos en gigantesca estrella

noviembre 11, 2026
Por: Sergio García Hernández
Estrella agujero negro | Foto Canva
Estrella agujero negro | Foto Canva
La entidad mencionó que la estrella, ubicada a unos 37 millones de años luz de la Tierra, ha estado entrando en erupción misteriosamente durante al menos 15 años.

El Observatorio de Rayos X Chandra de la Nasa, el más potente del mundo en su campo, reveló las razones detrás de unos enormes estallidos que se han detectado una estrella gigante.

La entidad mencionó que la estrella, ubicada a unos 37 millones de años luz de la Tierra, ha estado entrando en erupción misteriosamente durante al menos 15 años.

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“Nuevos datos de Chandra explican la causa de estos enormes estallidos. Pista: Podría tener algo que ver con un agujero negro”, mencionó el observatorio en una nota de prensa antes de explicar a detalle el fenómeno.

La estrella, precisó el observatorio, es conocida como AT 2016blu y se encuentra en la galaxia espiral NGC 4559, a unos 30 millones de años luz de la Tierra.

Durante unos 15 años, los astrónomos han observado cómo AT 2016blu ha aumentado repetidamente su brillo en luz visible para luego atenuarse nuevamente.

El observatorio indicó que este cambio de brillo fue tan drástico que rivalizó con la emisión de luz de una explosión de supernova, lo cual se descartó como explicación, ya que la estrella repitió este comportamiento muchas veces.

Para resolver este enigma, un equipo de astrónomos recurrió a Chandra y descubrió que, durante un estallido óptico en marzo de 2026, el objeto también brilló intensamente en rayos X.

“Este aumento en el brillo de los rayos X proporcionó la respuesta: un objeto compañero, previamente oculto, sigue extrayendo material de la estrella masiva cada 113 días mientras orbitan una alrededor de la otra. Este compañero es un agujero negro de masa estelar o una estrella de neutrones (el núcleo colapsado y denso de una estrella masiva)”, precisó el observatorio.

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De esta manera, cuando la estrella alcanza su punto más cercano a la estrella de neutrones o al agujero negro en su órbita ovalada, parte de su material es atraído y capturado por el agujero negro o la estrella de neutrones. “El material entonces orbita a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, calentándose tanto que brilla intensamente en rayos X”.

El Observatorio de Rayos X Chandra tiene una resolución ocho veces mayor y es capaz de detectar fuentes más de 20 veces más débiles que cualquier telescopio de rayos X anterior.

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