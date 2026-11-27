Salomón Rondón no se baja de la Vinotinto. A sus 37 años, el delantero venezolano manifestó que sigue teniendo intactas las ganas de representar a su país y aseguró que está preparado para volver a la selección, pese a quedar fuera de la convocatoria para los amistosos de noviembre.

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“Estoy bien, sigo compitiendo y disponible a nivel selección. Tengo ganas de estar con mi selección, pero la decisión es del entrenador. Yo tengo que respetar su decisión y hacer lo que me toca, competir, jugar, hacer goles y seguir rindiendo a alto nivel”, dijo el atacante en una conferencia de prensa en México.

El mensaje representa una señal para los aficionados venezolanos que esperan ver de nuevo al histórico goleador con la camiseta nacional.

Rondón es el máximo anotador en la historia de la selección y uno de los futbolistas más representativos de la generación ha defendido a Venezuela durante los últimos 20 años.

Su ausencia en la reciente fecha FIFA abrió interrogantes acerca de su continuidad en el proyecto deportivo de Oswaldo Vizcarrondo. El seleccionador no lo metió en la lista para los encuentros ante el País Vasco y Rusia, dos compromisos que terminaron con derrotas venezolanas por 1-0 y 2-0.

No obstante, el delantero dejó claro que no ve cerrada su etapa internacional. “Para ser llamado a selección hay que estar al máximo nivel de fútbol. Por ahora, lo estoy haciendo bien aquí en Pachuca; mientras tanto voy a estar esperando ese llamado. Cuando me toque voy a ir y, si de momento no me está tocando, seguiré esperando mi oportunidad”, añadió.

Las cifras respaldan el argumento deportivo del atacante. Rondón llegó a la última jornada del torneo Apertura mexicano como líder de la tabla de goleadores, con 16 anotaciones, una producción que lo deja entre los delanteros más efectivos del campeonato.

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Su experiencia igualmente representa un elemento importante para una selección que busca reorganizarse tras quedar fuera del Mundial de 2026. El equipo venezolano pasa una etapa de renovación, con Vizcarrondo al frente de un proceso que busca dar espacio a nuevos futbolistas y construir una base para los próximos desafíos internacionales.

Rondón, que debutó con la selección absoluta en 2008, llegó a más de 120 partidos internacionales y 50 goles con la Vinotinto. Su recorrido trae consigo participaciones en varias ediciones de la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.

De momento, el delantero enfoca sus esfuerzos en mantener su nivel competitivo, pero su mensaje deja abierta la posibilidad de un nuevo capítulo con Venezuela.