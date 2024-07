Cantante de música popular contó lo sucedido tras ser víctima de ‘cosquilleo’ mientras celebraba la victoria de la Selección Colombia

Durante la celebración del partido de la selección Colombia ante Brasil en la fase de grupos de la Copa América, el reconocido cantante colombiano de música popular Luis Alfonso casi fue víctima de ‘cosquilleo’ mientras celebraba el empate de la ‘tricolor’.

El artista compartió a través de su cuenta oficial de Instagram el momento en el que los fanáticos colombianos interpretaban a su lado la famosa canción ‘Chismofilia’.

“Ayer sí que la pasamos una chimba por estas tierritas. Fuimos por primera vez a un estadio, vimos jugar la selección y compartimos con mi gente linda de California. Que belleza sentir tanto cariño donde uno llega y vamos a seguirle haciendo fuera a Colombia”, escribió el cantante junto al video.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue una mujer ubicada justo detrás de ‘El Señorazo’, como es conocido.

El hecho provocó una ola de comentarios entre los seguidores del cantante tras calificar el incidente como un intento de robo.

“Alguien vio robando a esa señora”, “¿será que lo robó?” y “esa señora que estaba detrás del cantante tenía la mano en el canguro”, fueron algunos de los comentarios.

Ahora, días después, el cantante se pronunció y habló sobre el intento de robo en el que casi fue víctima.

El artista reveló por medio de un video publicado en sus redes sociales que mientras estaba tomándose fotos con la gente nunca desconfía porque le gusta “meterse con los parceros”, pero si es consciente que la señora lo intentó robar, pero que “gracias a Dios a mí me gusta andar pelado”.

“No me gusta cargar efectivo porque todo lo que tengo en el bolsillo me lo gasto. Yo no sé en qué, pero me lo gasto, entonces gracias a Dios ahí solo llevaba los pasaportes”, añadió.

Alfonso también invitó a sus seguidores a que reflexionaran y que lastimosamente “nadie conoce las necesidades de nadie, no juzgo a la señora, a la gente que estén haciendo eso, pero los invito a que echen pa adelante trabajando”.

El intérprete de ‘No me haces falta’ comentó que le parece triste que existan personas haciendo quedar mal país al realizar este tipo de acciones porque “por uno pagamos todos”.

El video del cantante estaba acompañado con la descripción: “yo no juzgo a nadie, porque no soy nadie para hacerlo, todos nos equivocamos, pero también tenemos la oportunidad de salir adelante camellando duro y sin hacerle daño a nadie, vamos pa delante que eso no son penas pa un power rayer rosado”.