Chris Pratt reveló dieta para bajar 36 kilos tras casi perder un papel por estar “demasiado gordo”

A días de que se estrene la tercera entrega de la película de Marvel ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’, el actor Chris Pratt, reconocido por interpretar a Peter Quill, ha revelado su dieta para lograr bajar 36 kilos, luego de casi perder un papel importante por estar “demasiado gordo”.

La estrella de Hollywood, de 43 años, se ha convertido actualmente en una de las figuras más destacables e importantes dentro del Universo de Marvel al participar no solo como protagonista en ‘Guardianes de la Galaxia’, sino también por sus pequeñas apariciones en ‘Avengers’.

Pratt, hoy en día es considerado también uno de los actores más “sexys” del mundo del entretenimiento, que incluso ha llegado a recibir el apodo de rompecorazones, reveló recientemente que no siempre ha sido así.

El intérprete de Star-Lord reveló que una vez casi pierde un papel en una película junto a Brad Pitt porque consideraron que estaba “demasiado gordo” para el rol por el que audicionó.

En ese entonces, Pratt pesada más de 130 kilos, un hecho que casi le impide su participación en la película ‘Moneyball’ junto a Pitt y que fue un éxito al recaudar más de 111 millones de dólares.

Chris le contó al medio Men’s Health que durante la primera ronda de audiciones su agente le comentó que “Chris, realmente pensaron que eras bueno, pero creen que estás demasiado gordo”.

Tras ello le dieron solo tres meses para que perdiera varios kilos para poder interpretar a su personaje dentro de la cinta cinematográfica, tras esta revelación los internautas se preguntaron ¿cómo logró bajar de peso?.

Durante su conversación con Men’s Health, el actor de 43 años reveló que en realidad recientemente tuvo que volver a bajar de peso y que consiguió perder 36 kilos.

Pratt contó que se comunicó con el nutricionista Phil Goglia y el entrenador personas Duffy Gaver, pero algo que le ayudó a poder perder sus kilos de más fue dejar de manera definitiva el alcohol.

Así como también señaló que implementó una dieta en la que solo consume pollo, carne, pescado, huevo y lácteos bajos en grasa, además de que aumentó el consumo de verduras y cereales integrales.

Con respecto a su entrenamiento físico, Pratt comentó que su calentamiento se basa de 10 minutos en la cinta de correr, 2 series de 15 repeticiones de sentadillas.

En cuanto a su rutina el actor especifico que el entrenamiento que empezó a implementar para bajar de peso consta de:

Rutina de espalda (1 vez a la semana): realiza tres ejercicios diferentes con 5 o 6 series que van de 20, 15 y 12 repeticiones cada.

Rutina de Pecho (1 vez a la semana): seis ejercicios de 4 series cada uno con repeticiones de 15, 12 0 10 repeticiones.

Rutina Pierna (1 vez a la semana): seis ejercicios para el fortalecimiento de las piernas que van de 20 repeticiones en series de 3, 4 o 7 cada respectivamente.

Pratt acotó que en ocasiones, como a muchos, le da pereza ir al gimnasio y realizar sus rutinas de ejercicio, pero que “puedes tomar la decisión de motivarte y empezar a entrenar pero hay veces en las que el entrenamiento viene antes de la motivación”.

“Aquí tienes dos opciones: puedes quedarte atrapado en un agujero donde no quieres hacer ejercicio, y nunca lo haces, ese día se convierte en una semana, después en un mes, luego en un año y al final no te sientes bien al respecto. El desafío está en ese momento en el que no quieres hacerlo, pero sal a buscar tu objetivo. Una vez entiendas esto, tu día ya es diferente”, agregó el actor de Marvel.