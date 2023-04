Conmovedor recibimiento de Maribel Guardia en su retorno a las tablas

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció el pasado domingo 9 de abril en su domicilio situado en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

El hijo de las reconocidas celebridades que fungía como cantante y actor, fue velado en completa reserva y sus restos fueron cremados.

Apenas conocida la partida de Julián, Maribel Guardia pidió comprensión tanto a la prensa, compañeros como seguidores, por no contestar ningún mensaje ni llamada de pésame.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche (domingo) en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro”, comunicó la actriz.

“Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron”, mencionó Guardia.

La mujer de 63 años de edad, nacida en Costa Rica pero naturalizada mexicana, evidentemente afectada por la muerte de su hijo, sostuvo que Julián “tenía mucho por recorrer”.

“Le pido a Dios que todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie”, acotó.

Luego de la pérdida, el director de la obra en la que actúa Maribel, Alejandro Gou, se puso en contacto con ella para indicarle que podía tomarse un descanso para procesar la muerte de su hijo.

No obstante, la mujer regresó al teatro donde hizo parte del elenco de la puesta en escena ‘Lagunilla mi barrio’.

La actriz subió al escenario al lado de sus compañeros de tablas, quienes también se unieron a la ovación que los presentes ofrecieron a la artista.

De momento, varios colegas y fanáticos de Maribel han mostrado preocupación por la salud mental de la exmujer de Joan Sebastian, pues aseguran que “gestionar su duelo con cargas laborales no es tan positivo”.