“Cuando se presenta una oportunidad, pero no se está preparado, se diluye”: Cristina Hurtado en Mujeres de Ataque

En Mujeres de ataque con Juan Lozano estuvo la presentadora Cristina Hurtado, una de las caras más queridas de la televisión colombiana que apareció por primera vez en un reality y luego llegó a Noticias RCN en donde se desenvolvió como presentadora y actualmente conduce el reality ‘La casa de los Famosos’.

La mujer habló sobre el desafío de presentar este programa: “Absolutamente comprometida, esto ha sido un fenómeno en los diferentes países donde se ha hecho y Colombia no fue la excepción; tuvimos un inicio difícil, pero con el paso del tiempo nos fuimos afianzando y organizamos las piezas, hoy en día es un programa perfecto en vivo”.

Aparte de su profesión, Cristina Hurtado también es reconocida por la relación sólida que sostiene con José Narváez, con quien lleva más de 20 años y esto contó sobre su vida en pareja: “Construir familia no es fácil, al igual que construir empresa o un programa exitoso, todo es un engranaje de varias piezas que te dan un resultado exitoso si trabajas por ello… Podemos ser una pareja que asistimos a todos los eventos sociales per dejamos en un segundo plano el tema del hogar, pero en mi caso no pasa, llevamos 21 años. Yo tenía 19 años cuando conocí a José en la casa estudio de un reallity y desde que salimos hemos trabajado para la estabilidad de nuestro hogar, pese a los inconvenientes que podamos tener como cualquier pareja”.

También relató que su llegada a Noticias RCN no fue sencilla, ya que cuando se presentó la oportunidad, estaba embarazada y pensó que su estado de gestación no le permitiría aprovecharla, pero el director la respaldó: “Yo fui una mamá adolescente y cuando ya llegó a Noticias RCN, que fue como mi segundo trabajo, de nuevo quedo embarazada a los 22 años. Álvaro García creyó en mí y me dio la oportunidad, cuando me llaman y me dicen que el doctor Álvaro quiere hablar conmigo y me dice que quería que yo hiciera parte del equipo, yo quedé consternada porque estaba embarazada y le conté, hubo un silencio de segundos, pero me dijo ‘hagámoslo, bienvenida’”.

“Si uno tiene una oportunidad, pero no se tiene la preparación y el talento, eso se diluye, pero si uno está listo, esto hace clic y uno logra grandes cosas. Si tu analizas mi vida se ha desempeñado solo en presentar en vivo y a mí me encantan, no sabes el amor y la pasión que siento en un en vivo”, agregó Cristian Hurtado a su desarrollo laboral.