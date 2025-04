"Cuando tengas tus propios hijos, me vas a entender": Daniela Ospina recuerda los consejos de su madre antes del nacimiento de sus dos pequeños hijos

La modelo y empresaria Daniela Ospina compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales en el que expresa el amor que siente por sus dos hijos, Salomé y Lorenzo.

En medio de una publicación en Instagram, Ospina compartió una imagen junto a un extenso mensaje en el que relata cómo ha sido su rol de madre.

“Desde pequeña, mis padres siempre me hablaron de ese amor inmenso y puro que sentían por mí. Recuerdo que mi mamá me decía: Cuando tengas tus propios hijos, me vas a entender, y hoy no solo la entiendo, hoy lo vivo, lo siento y lo disfruto a con ustedes”, inició diciendo.

“Han sido mi mayor impulso, mi motor diario. Me han retado como mujer a convertirme en mi mejor versión, y al mismo tiempo, con cada sonrisa me han dado la fuerza para lograrlo todo; por mí, pero, sobre todo, por ustedes”, agregó.

“Ser madre ha sido, sin duda, lo más grande que me ha pasado en la vida. Es el reto más profundo que enfrento a diario, pero también el que más me llena el alma. Porque en este camino, he descubierto el amor más puro que existe. Los amo con todo mi corazón”, concluyó.

La modelo inició una nueva vida junto a su familia en Estados Unidos tras dar por terminada su relación con el jugador de la Selección Colombia.

James Rodríguez y Daniela Ospina fueron, en su momento, una de las parejas más mediáticas del fútbol a nivel mundial debido a que el jugador estaba en su mejor momento con la selección y en con los clubes en los que jugaba.

Fruto de ese amor nació su hija Salomé Rodríguez, quien actualmente tiene 11 años y es admirada por su carisma y talento en el mundo del deporte y la farándula.

Infortunadamente la relación llegó a su fin en 2017 y cada uno tomó caminos separados, pero sin descuidar a la pequeña.

Daniela ahora está casada con el actor venezolano Gabriel Coronel y con él tiene un hijo llamado Lorenzo, viven en Miami y se han mostrado como una pareja estable y muy amorosa.