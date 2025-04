Daniela Ospina habla por primera vez de cómo fue el trato que recibió en España: “Me tildaron de travesti”

Daniela Ospina es una modelo y empresaria antioqueña que trascendió en el mundo de la farándula colombiana debido a que es la hermana del arquero de la selección Colombia y el Atlético Nacional, David Ospina, y que fue pareja del capitán de la ‘tricolor’, James Rodríguez.

Esto la llevó a estar en los focos de la prensa y a figurar en diferentes páginas y perfiles de redes sociales, pues su vida pasó a ser de interés público más cuando se separó de James y reinició su vida con el actor venezolano Gabriel Coronel.

Recientemente fue invitada al podcast ‘Sin Rodeo’ en el que habló de cómo ha sido su vida al tener como hermano a un personaje público y lo desafiante que fue sobresalir, para dejar de ser conocida como “la hermana de” o “la esposa de”.

Pero en esta charla tocó un tema poco conocido por sus seguidores y es que, durante el tiempo que vivió en España debido a que era la pareja de James Rodríguez y él jugaba en el Real Madrid, no la pasó del todo bien.

“¿Cómo fue vivir en España?” le preguntó el conductor del podcast Jomari Goyso y de inmediato Daniela respondió: “horrible” y prosiguió a explicar que no era nada contra el país, pues le parece muy bonito, sino que la prensa fue muy dura con ella durante su estancia.

“El país me encanta, amo a España, pero la prensa me dio muy duro. Me tildaron de travesti, de fea, fue muy fuerte. A veces lo recuerdo y me pregunto ‘cómo no caí en una depresión’. Siempre he sido de un carácter fuerte, pero lo de España creo que ha sido una de las cosas que más me han marcado en la vida y sobre todo porque yo era muy joven”, contó Ospina.

Esta parte de la vida de Daniela Ospina no era muy conocida por el público, quienes han compartido en diferentes debates de redes sociales que para muchos latinos la estancia en España es difícil.