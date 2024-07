Daniela Ospina, hermana del arquero de la Selección Colombia David Ospina, sufrió en la final de la Copa América: "solo quiero recuperar mis documentos"

La final de la Copa América, que se celebró el pasado domingo 14 de julio, estuvo empañada de varios incidentes que se presentaron tanto dentro como a las afueras del Hard Rock Stadium en Miami.

Son varios los famosos que relataron el incómodo momento que tuvieron que pasar durante la final entre Colombia y Argentina, en la que la albiceleste le ganó 1-0 a la tricolor.

Una de ellas es la modelo y empresaria Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez y hermana de David Ospina, quien asistió a la celebración en compañía de sus hijos.

Pues Daniela también fue víctima de los desmanes ocurridos a las afueras del estadio donde decenas de personas intentaron ingresar a la fuerza y sin boleta al escenario deportivo.

Dicha situación derivó en la demora de casi una hora y media del comienzo del partido, el cual estaba pactado para las 8 p.m. (hora local) y terminó comenzando a las 9: 20 p.m.

En medio de la multitud la expareja de James Rodríguez extravió sus documentos de identificación.

“Ayer en el estadio perdí mis documentos; lastimosamente, como colombiana, todo lo que pasó ayer me entristece. Si alguien sabe de algo, lo agradezco, solo quiero recuperar mis documentos”, escribió, pidiendo ayuda de sus seguidores.

Días después, la empresaria volvió a aparecer en sus redes sociales para confirmar que sus documentos entre ellos, su licencia de conducción, no habían aparecido.

“Por aquí de nuevo apareciendo. Gracias por todos sus mensajes, estamos bien. Aparte de todo lo que lastimosamente sucedió en la previa en el partido, no he podido recuperar mis documentos. Me encantaría recuperarlos porque es un tema importante, sobre todo la licencia y algunos otros que son sumamente significativos”, expresó.

Es de señalar que el domingo se vivió la final de la Copa América en Miami (Estados Unidos), donde la Selección de Argentina venció a la Selección Colombia 1 a 0 en un emocionante partido que se vivió en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro, que inició tras un retraso de más de una hora por incidentes a los alrededores, dejó a la ‘Albiceleste’ como bicampeona con un gol de Lautaro Martínez, quien anotó al minuto 112, correspondiente al tiempo suplementario.

Los cambios de Scaloni surtieron efecto en el segundo tiempo de prórroga, Leandro Paredes recuperó un balón en la mitad de la cancha, jugó de primera con Lo Celso, quien tocó de una para Lautaro Martínez y este marcó el primero al 112’.

Con este solitario gol, Argentina revalidó el título que obtuvo en 2021 en Brasil y ahora, con 16 trofeos, es las más veces campeón de América superando a Uruguay.