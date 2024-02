Daniela Rendón, esposa de Franco Armani, comparte emotivos mensajes al portero tras polémica en el clásico argentino

El portero argentino Franco Armani tuvo un fin de semana ajetreado en medio del empate del club, el River Plate, ante el Boca Juniors en el clásico del fútbol argentino.

Durante el juego tuvo que soportar que un jugador rival lo insultara y lo llamara “cornudo” en medio del fulgor del partido más cargado de tensión que existe no solo en Argentina, sino probablemente en el mundo.

VEA TAMBIÉN Esposa de Sergio ‘chiquito’ Romero salió a defender a su marido tras el cruce de palabras que tuvo con Borja en el súper clásico River – Boca o

En medio del estrés al que ha sido sometido Armani, Daniela Rendón, esposa del portero, ha salido en un par de publicaciones a expresar su rotundo respaldo y compañía al guardameta del River.

En un primer momento, el lunes, Rendón dejó un enigmático mensaje mediante su cuenta en X, que no suele usar de forma seguida, en el que afirmó: “El circo sigue mientras haya quien le aplauda a los (emoticón de payasos)”.

El mensaje fue interpretado por la prensa argentina como una respuesta de Rendón al futbolista del Boca Cristian Lema quien fue la persona que le dirigió los insultos a su esposo.

Luego, en otro mensaje este martes, Rendón mencionó a su esposo en otro mensaje a propósito del reciente grado que ella obtuvo como abogada.

“Gracias a mi familia por siempre apoyarme, por no dejarme caer. A mis amigos por el apoyo tan grande que fueron y son, y seguirán siendo en mi vida, los amo. Y a ti mi amor Franco Armani por ser mi cómplice, la persona que me vio lucharme esta carrera y el que me decía que luchara por mis sueños que vos podes con todo lo que te propongas. Se lo orgulloso que te sientes de mí”, escribió Rendón.

VEA TAMBIÉN Excampeón del mundo que jugó en Boca Juniors sustituye a Mourinho en el banquillo de la Roma o

En el plano deportivo, cabe recordar, River y Boca empataron a un tanto el pasado domingo. El primer gol lo hizo el club de Armani mediante una anotación del delantero Pablo Solari. El empate lo concretó, entre tanto, el volante Cristian Medina.