Denzel Washington sorprendió al mundo al bautizarse a sus 69 años: “Me tomó un tiempo, pero estoy aquí”

El reconocido actor estadounidense Denzel Washington ha causado sensación en las redes sociales tras saberse que a sus 69 años se bautizó en una iglesia de Nueva York, en donde recibió su título para poder ser pastor.

El ganador de dos premios Oscar, que nunca ha ocultado sus creencias religiosas, se bautizó en una ceremonia que tuvo lugar en la Iglesia de Dios en Cristo de Harlem, en Nueva York, en la que estuvo acompañado de los miembros de la iglesia.

El evento fue transmitido en Facebook, en donde no solo se bautizó, sino que también recibió su licencia de ministro.

En la ceremonia, el actor de ‘Gladiador’ señaló que: “Me tomó un tiempo, pero estoy aquí. Si Dios puede hacer esto por mí, no hay nada que Él no pueda hacer por ti. El cielo es literalmente el límite”.

Su esposa, Pauletta, estuvo acompañándolo y dio un discurso en el que demostró el orgullo que siente por el actor, de 69 años, enfatizando en el ejemplo que le da a sus hijos.

“Eres el jefe de nuestra casa y has dado un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora son adultos que conocen la diferencia porque les hemos mostrado la diferencia”, expresó la mujer.

El intérprete de ‘El justiciero’ comentó que ha tenido dificultades para hablar de manera abierta sobre sus creencias religiosas en una industria tan compleja como es la del cine.

Denzel señaló que: “Mira, hablando de la parte del miedo, no puedes hablar así y ganar premios Oscar. No puedes hablar así y festejar. No se puede decir eso en esta ciudad”.

No es la primera vez que habla sobre esto, ya que en una entrevista para Esquire, Washington explicó que "No tengo miedo. Me da igual lo que piense la gente. No está de moda. No es sexi, pero eso no significa que la gente en Hollywood no crea”.

“Así que no sé cuántos actores tienen fe. No he hecho ninguna encuesta. ¿Cómo lo averiguaría? Quiero decir, no hay ninguna reunión de actores de la Iglesia a la que yo haya ido”, agregó.