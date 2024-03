Director de la DIAN le da la razón a Shakira por lo dicho en su Music Session con Bizarrap: “facturar hasta triunfar”

Luis Carlos Reyes es el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que se ha vuelto muy popular en redes social por hacer contenido divertido y educativo frente a temas como la declaración de renta, y por responderle con información de servicio a los comentarios graciosos que le hacen frente a estos temas.

Su popularidad es tal que ha sido apodado en redes sociales como “Mr. Taxes” y ha hecho colaboraciones con algunos influenciadores con el objetivo de que los más jóvenes conozcan los temas relacionados con los impuestos de manera fácil y sencilla.

Debido a su receptividad frente a las preguntas que a veces cargan algo de burla o ironía, Reyes fue interrogado por un medio de periodismo femenino colombiano llamado Volcánicas acerca de lo que dice la canción de Shakira, la Music Sessions #53 que grabó junto al productor argentino Bizarrap.

En dicho tema hay una parte de la letra que dice: “te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, una frase que se ha vuelto de empoderamiento por todas aquellas que se han identificado con la canción.

Respecto a esto, el medio mencionado le preguntó al director de la DIAN: "¿tú qué opinas de que ya las mujeres no lloran, sino que facturan?" a lo que “Mr. Taxes”, después de reír por la pregunta, respondió: “Me parece una manera muy saludable de canalizar la frustración, facturar hasta triunfar”.

Su respuesta cayó muy bien entre la audiencia digital y se volvió viral, generando cientos de comentarios: “este man me cae demasiado bien”, “yo lloro y facturo”, “eres un hit”, “te queremos Mr Taxes”, “las mejores lloran después de facturar porque les toca declarar renta”, entre otros.

Luis Carlos Reyes ha sido cuestionado sobre su manera de utilizar las redes sociales y ha dicho que mientras sirva para aclarar dudas lo seguirá haciendo.