"Esta loba está atacando fuerte": las icónicas fotos con las que Shakira promocionó su nueva canción 'La Fuerte'

A pocos días del lanzamiento de su nuevo álbum musical ‘Las mujeres ya no lloran’, la cantante colombiana Shakira reveló un fragmento de su próxima canción ‘La Fuerte’ junto a Bizarrap que se estrenará el próximo 22 de marzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la barranquillera compartió con todos sus seguidores varias fotografías en la que está haciendo la habitual pose del juego infantil “vencidas”.

En las instantáneas, Shakira posa de manera muy sensual mientras le gana en fuerza a uno de los hombres que aparece frente a ella.

“Bizarrap siempre sabe sacarme ‘La Fuerte’ que hace parte de ‘Las mujeres ya no lloran’, marzo 22”, escribió la artista.

En las imágenes también aparecen otros dos hombres que miran fijamente a la cantante y a su contrincante.

La parte de la canción publicada por la barranquillera muestra que será una melodía referente a un amor que no se ha superado, aunque intente demostrar todo lo contrario.

“Otra noche más que pasó sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué, si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente”, dice la letra de la parte de la canción compartida por Shakira.

Uno de los comentarios que recibió la imagen, ampliamente replicado, provino de un seguidor que mencionó “esta loba está atacando fuerte".

Cabe señalar que, tras siete años de pausa en la industria musical, la cantante colombiana Shakira anunció que el próximo 22 de marzo será el lanzamiento de su duodécimo álbum que llevará el nombre 'Las mujeres ya no lloran'.

A través de redes sociales, la barranquillera confirmó la lista de las 16 canciones que harán parte de su próximo álbum musical en el que colaboró con importantes artistas como: Cardi B, Rauw Alejandro, Bizarrap y las bandas de música regional mexicana Grupo Frontera y Fuerza Regida.

"Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Women No Cry (¡algunas ustedes ya lo sabían, otras no!). ¡Solo faltan 3 semanas!", escribió Shakira en sus redes sociales.

De los 16 temas, hay un total de ocho canciones inéditas, cada una de ellas escrita y producida por Shakira en colaboración con destacados músicos y productores.