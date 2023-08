El actor Kevin Hart queda en silla de ruedas tras competir en una carrera con exjugador de la NFL

El actor y comediante estadounidense Kevin Hart reveló a sus seguidores que está temporalmente en silla de ruedas por intentar hacer "cosas de jóvenes".

“Esto es sólo un anuncio de servicio público porque sé que la gente puede verme y no quiero que se alarmen, pero estoy en una silla de ruedas. Sí, estoy en silla de ruedas”, dijo el actor a través de una publicación.

A través una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el comediante relató que se encuentra en silla de ruedas mientras se recupera de varias lesiones tras realizar una carrera amistosa contra una ex estrella de la NFL.

“44 y sentando en el suelo. ¡Tengo que ser el hombre más tonto del mundo! ¿Qué estoy haciendo? He terminado. FML”, escribió el jugador.

Hart reveló que no puede caminar debido a un desgarro en la parte inferior del abdomen, en los músculos y el muslo luego de una competencia con el exjugador de la NFL Stevan Ridley.

"Damas y caballeros, los 40 años son algo real. A todos mis hombres y mujeres de 40 años o más, no es un juego. Respeten esa edad", indicó en el video.

Asimismo el actor dijo que apostó con Ridley a que podía ganarle en el sprint, pero que recibió una lección de humildad por intentar hacer "cosas de jóvenes".

"Me desgarré la parte baja del abdomen, tengo los abductores desgarrados. No sé lo que es eso, pero me los desgarré. También me los desgarré. No puedo andar", reveló.

Hart, de 44 años, también se refirió a sí mismo como el "hombre vivo más estúpido” por realzar ese tipo de pruebas a su edad.

“¿Por qué? Porque traté de saltar y hacer algunas cosas jóvenes, traté de salir y hacer algunas cosas de jóvenes y me dijeron que me sentara”, dijo, refiriéndose a la carrera.