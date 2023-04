El contundente mensaje de Karol G contra el Photoshop durante su participación en Saturday Night Live

La cantante colombiana Karol G ha sido el centro de atención en los últimos días debido a su claro desacuerdo con las excesivas ediciones que les hicieron a sus fotos de la portada de la revista GQ y que dejaron en evidencia su molestia frente al famoso Photoshop.

Es por ello, que la paisa de 32 años se presentó y participó el sábado en el reconocido programa humorístico estadounidense Saturday Night Live (SNL) junto con la estrella ‘Blonde’, Ana de Armas.

En uno de los ‘sketchs’ que se realizan durante cada emisión del programa, la intérprete de ‘Blonde’ participó en la performance llamada ‘Clases de Español’ en donde tuvo la puesta en escena como una estudiante de clases.

En la cómica escena, el profesor de idiomas huye del aula de clases ante la vergüenza de no comprender el español de Armas y luego de eso, tanto Ana como otro alumno traen a la clase a la colombiana, quien hace uso de una melodía urbana para enseñarles al resto de los alumnos el abecedario en español.

Lo llamativo de la presentación de Karol G es su camisa negra en la que se ve la palabra ‘Photoshop’, de la famosa aplicación de edición y retoques, siendo tachada.

Esta fue la manera en la que la colombiana continuó mostrando su rechazo y descontento con los retoques y las excesivas ediciones en las fotos para que cambiar por completo la apariencia de las mujeres en la industria de la música.

No es la primera vez que Karol G habla o muestra abiertamente su molestia frente a hacer que las mujeres luzcan casi irreconocibles en las portadas de una revista.

De hecho, hace unas semanas la intérprete de ‘Mami’ se pronunció por medio de su cuenta de Instagram sobre la publicación de la revista GQ en la que se ve diferente a como ella luce en realidad.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa”, lamentó la colombiana.

Karol G afirmó, además: "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, manifestó la cantante.

Ante esto, la ganadora del Oscar a mejor actriz Jaime Lee Curtis mostró su apoyo a la paisa señalando: “Estoy tan feliz de que Karol G esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado de ello”.

“Estoy muy animada de que una persona más joven se una al coro de la desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres”, finalizó la reconocida actriz.

La reacción de Karol G provocó muchas reacciones positivas por parte de otras personalidades como la cantante Greeicy, la exreina de belleza María Fernanda Aristizábal, la actriz Majida Issa, Sofía Balbi, la esposa del futbolista Luis Suárez; la presentadora Vanessa Palacio y hasta hombres como el actor Christian Tappan.

Adicional a su participación en el sketch en Saturday Night Live, Karol G se presentó con su tema ‘Mañana será bonito’, el cual hace parte de su quinto álbum de estudio y el cual fue estrenado el pasado 24 de febrero e incluye temas con Shakira, Romeo Santos y Quevedo.