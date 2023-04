La anécdota que vivió la mamá de Karol G con Pablo Escobar que le cambió la vida

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, es una de las artistas más importantes del momento y con su más reciente álbum ‘Mañana será bonito’, ha conquistado el público de habla hispana en este 2023.

La antioqueña ha dado de que hablar en los últimos días y no solo por sus éxitos musicales, sino por la molestia que le generó la edición de unas fotos que le tomaron para la Revista ‘GQ’. En su cuenta de Instagram expresó su inconformismo: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Las fotografías fueron acompañadas por una entrevista que dio la intérprete de ‘Bichota’ en la que contó partes de su vida artística y personal. De hecho, reveló que su mamá tuvo un contacto con el narcotraficante Pablo Escobar que le cambió la vida.

“Cenó en el restaurante en el que ella trabajaba (la mamá de Karol G), le dejó una propina que cambiaría la vida de la familia y la ayudaría a levantarse”, aseguró la cantante a la revista mencionada.

Pese a este gesto, Karol G enfatizó en todo el daño que le hizo el capo del cartel de Medellín a millones de colombianos a tal punto que vendió una imagen del país a nivel internacional muy errada de lo que realmente es.

“Mi país tiene un estereotipo de que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó, todavía veo que las personas hablan de Pablo Escobar, porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño”, señaló la paisa.