De un día para otro comenzar a perder la memoria, confundir los pensamientos y modificar el comportamiento, puede ser aterrador. Y así queda asentado en el documental de la venezolana Claudia Pinto sobre el diagnóstico de la actriz catalana Carme Elías, de 73 años, quien aceptó dejar registro del avance de su enfermedad.

La obra titulada ‘Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías’, comenzó a grabarse en 2011 cuando la actriz recibió la fatídica noticia de que tenía Alzheimer, con apenas 60 años, y en medio del compromiso del rodaje de una película.

“Mientras seas tú, aquí y ahora” tiene como origen el libro autobiográfico de Elías ‘Cuando ya no sea yo’.

Compitió con ‘Esta ambición desmedida’, sobre la gira ‘Sin cantar ni afinar’, de C. Tangana; ‘Contigo, contigo y sin mí’, de Amaya Villar Navascués; ‘Iberia infinita’, de Arturo Menor, y ‘Caleta Palace’, de José Antonio Hergueta, que crea la Málaga libertaria de 1937.

Elías ganó un Goya en 2009 por ‘Camino’ y ahora es la protagonista del documental “íntimo y reposado en el que la actriz repasa su vida y se confía a su amiga, la directora Claudia Pinto, con quien rodaba ‘Las consecuencias’ cuando empezó a notar los primeros síntomas de su enfermedad.

En 2022, la veterana actriz Carme Elias hizo público su diagnóstico y, ambas deciden rodar su tercera y última película juntas. Lo que empieza siendo una película secreta y sin pretensiones termina por convertirse en una contundente invitación a vivir el presente, un pacto de amor y amistad.

Estos son los ganadores de los premios Goya:

Mejor película: "La sociedad de la nieve", dirigida por Juan Antonio Bayona

Mejor dirección: J.A. Bayona ("La sociedad de la nieve")

Mejor actriz protagonista: Malena Alterio ("Que nadie duerma")

Mejor actor protagonista: David Verdaguer ("Saben aquell")

Mejor actriz de reparto: Ane Gabarain ("20.000 especies de abejas")

Mejor actor de reparto: José Coronado ("Cerrar los ojos")

Mejor actor revelación: Matías Recalt ("La sociedad de la nieve")

Mejor actriz revelación: Janet Novás ("O Corno")

Mejor película de animación: "Robot Dreams", de Pablo Berger

Mejor documental: "Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias", de Claudia Pinto

Mejor película europea: "Anatomía de una caída", de Justine Triet (Francia)

Mejor película iberoamericana: "La memoria infinita", de Maite Alberdi (Chile)

Mejor dirección novel: Estíbaliz Urresola ("20.000 especies de abejas")

Mejor guion original: Estibaliz Urresola ("20.000 especies de abejas")

Mejor guion adaptado: Pablo Berger ("Robot Dreams")

Mejor dirección de arte: Alain Bainée ("La sociedad de la nieve")

Mejor vestuario: Julio Suárez ("La sociedad de la nieve")

Mejor fotografía: Pedro Luque ("La sociedad de la nieve")

Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí ("La sociedad de la nieve")

Mejor canción original: "Solo quiero amor", de Rigoberta Bandini ("Te estoy amando locamente")

Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé ("La sociedad de la nieve")

Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro ("La sociedad de la nieve")

Mejor dirección de producción: Margarita Huguet ("La sociedad de la nieve")

Mejor música original: Michael Giacchino ("La sociedad de la nieve")

Mejor cortometraje de ficción: "Aunque es de noche", de Guillermo García López

Mejor cortometraje documental: "AVA", de Mabel Lozano

Mejor cortometraje de animación: "To bird or not to bird", de Martín Romero