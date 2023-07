El emotivo discurso que dio Shakira durante su reconocimiento como ‘Agente de cambio’ en los Premios Juventud 2023

Este jueves se celebró en Puerto Rico la vigésima entrega los Premios Juventud, en donde la máxima ganadora de la noche fue la cantante colombiana Shakira con ocho premios en total, y quien además fue honrada como ‘Agente de cambio’ por su labor con su fundación ‘Pies Descalzos’.

La labor que ha realizado Shakira con ayuda de su fundación ha marcado un precedente en su carrera, lo que hace que sea considerada un ‘Agente de cambio’, sin embargo, su discurso a la hora de recoger el premio sobre el escenario demostró porqué la intérprete de ‘Copa vacía’ merece tan importante reconocimiento.

Su colega puertorriqueña Kany Garcia fue la encargada de entregarle el premio y recordarle a la cantante de 46 años que ella les ha abierto el camino a muchas artistas femeninas:

“Ver tu labor filantrópica, tu orgullo como barranquillero, tu resiliencia ante los obstáculos más increíbles de la vida te hacen un ejemplo de seguir”, dijo la boricua.

Tras esas palabras, la intérprete de ‘TQG’ subió el escenario, no solo para recibir su premio honorifico y agradecer las palabras de su colega, sino también para dar un emotivo mensaje sobre lo que es realmente ser un agente de cambio.

“Este reconocimiento es imposible reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con el increíble equipo de nuestra fundación de ‘Pies Descalzos’ y Patricia Sierra, su directora, quienes trabajan incansablemente cada día por transformar nuestras comunidades más vulnerables en Colombia”, inició diciendo la barranquillera.

Shakira también expresó que vivimos en un mundo ambiguo en el que estamos rodeados de buena música, bailes de TikTok y selfies con filtros, pero que “hay realidades que no se pueden filtrar, ni maquillar”.

VEA TAMBIÉN "Yo soy igual": El día que Tony Bennett se sinceró con Franco De Vita o

“Hay lugares en el que la gente que nace pobre, muere pobre porque no tienen muchos de recibir una educación de calidad. Lugares, en donde es difícil de creer, todavía se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, que por suerte está en constante cambio y esa es una realidad que no se puede desperdiciar”, siguió diciendo ante el público.

“Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que pueden levantar su mano, puede usar su voz y puede quejarse de eso y de todo con lo que no esté de acuerdo”, añadió.

La artista colombiana también señaló sentirse aliviada con la juventud y la manera en la que tienen de preocuparse e informarse sobre los temas y noticias que importan.

“Me alivia ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más. En las redes sociales ustedes amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que si no fuera por ustedes no se sabrían esas historias”, dijo la intérprete de ‘Sale el sol’.

La ganadora de 13 premios Grammy Latino y 3 Grammy Anglo agregó, durante su emotivo discurso, que quiere que sus hijos puedan entender que para ser agente de cambio no necesitan ser famosos o estrellas del pop.

“(La juventud) se cuestiona cosas, señala la injusticia, busca la verdad y hoy que están Milan y Sasha acompañándome, que para mí es una gran alegría, yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder, ni ser famoso, ni rico”.

VEA TAMBIÉN Este es el significado del look de Shakira, Sasha y Milan en los Premios Juventud 2023 o

“Para ser agente de cambio solo hay que diferencia lo que está bien de lo que está mal, solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder. Y ustedes, la juventud, tienen ese poder”, continuó diciendo Shakira.

La ocho veces ganadora de premios Juventud finalizó su motivador discurso diciendo: “Y si les da rabia, les incomoda la exclusión y no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos entonces puedo quedarme tranquila de que mis hijos, y ustedes, son y serán la esperanza de muchos, y son y serán la esperanza de muchos y son los verdaderos agentes de cambio”.

Shakira recibe este galardón honorifico luego de ser honrada el pasado mes de mayo con el premio Mujer del Año 2023 en ‘Billboard Mujeres Latinas en la Música’ en Miami, Estados Unidos.

Además, por esta misma labor y por sus logros en el mundo artístico, Shakira también fue galardonada en el 2011 como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas.