El enojo de Piqué contra Ibai Llanos cuando le mencionaron a Shakira durante una transmisión en vivo

Desde que se supo de la separación entre Shakira y Piqué, el exdefensor del FC Barcelona no ha podido librarse de tener que toparse con el nombre de su expareja en todas partes, ya sea por las indirectas que esta le ha enviado en diferentes ocasiones por medio de sus canciones, por la cantidad de titulares que ha protagonizado por su romance con Clara Chía o porque sus compañeros streamers no dejan de mencionarla cada que tienen la oportunidad.

Esta vez durante el After Kings League de esta semana no fue la excepción, sin embargo, en esta ocasión ante la mención de la barranquillera el exfutbolista no reaccionó de la mejor manera.

Durante la transmisión en vivo, los streamers junto con Piqué estaban discutiendo las sanciones de los cuartos de final del torneo de fútbol 7, creado por el exdeportista en 2022, cuando de repente el streamer español Ibai Llanos cambió de manera abrupta el tema de conversación.

Llanos contó con entusiasmo y sorpresa que la intérprete de ‘Copa Vacía’ lo había seguido recientemente en su cuenta de TikTok.

“¿De qué Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene? De verdad, es que sigue a 65 personas y me ha seguido. No tiene ningún sentido”, expresó el streamer español.

Esto generó risas entre sus colegas, sin embargo, quien no pudo tomar la situación con humor fue Piqué, quien de inmediato interrumpió todo diciendo: “Os dais cuenta tío, luego decís de ritmo, ritmo, ritmo”.

Sin embargo, el reconocido streamer no se detuvo ahí y continuó hablando de Shakira señalando que el que lo haya seguido en TikTok “me ha abierto la cabeza, te lo juro. Me ha impactado, joder”.

Pese a la broma, Ibai no recibió la respuesta esperada o al menos una con tintes de humor, pues en el video que circula por redes sociales, se ve el momento en el que el exdefensor del FC Barcelona se enoja y decide responder en un tono poco amigable.

“Venga, check. Va. Seguimos. No tiene nada que ver, Romero ha hecho su check de bronca y ha acabado. Pero esto es meter una bronca del mal. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, le respondió Piqué a Llanos.

La respuesta de Gerard no solo fue “brusca” sino que también generó un incomodo momento en el que Llanos explicó que su intensión solo era que todos la pasaran bien y señaló que no diría nada respecto al tema.

“He intentado que la pasemos bien. Joder, vale, ya no digo nada”, aseguró el streamer español, sin embargo, quién esta vez no lo dejó ahí fue Piqué que aún enojado le dijo: “Nos lo pasamos bien, pues vale. Ya está. Yo tiro un comentario cualquiera, está lloviendo y es para que nos la pasemos bien”.

Ante esto, Llanos intentó dejar las cosas por las buenas con Piqué al afirmarle que se la pasa bien con el exdefensor, algo con lo que Piqué dijo estar de acuerdo.

No es la primera vez que, en una de las transmisiones en vivo de la Kings League, los compañeros de Piqué sacan a relucir el nombre de Shakira, ya que cada que tienen la oportunidad alguno de ellos la ha mencionado o ha tirado una indirecta al respecto.