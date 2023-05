El mensaje de Shakira a las madres tras el lanzamiento de su canción Acróstico

El pasado jueves, Shakira lanzó su nueva canción Acróstico, la cual está dedicada especialmente a sus hijos Milan y Sasha, dejando atrás el enfrentamiento con su expareja Gerard Piqué a quien le dedicó varias canciones semanas atrás.

Aprovechando la celebración del día de las madres en algunos países del mundo incluido Latinoamérica y Estados Unidos, la cantante colombiana envió un mensaje dirigido a los hijos para que obedezcan a sus madres, en medio de la celebración por su día este domingo 14 de mayo.

“Hola chicos, es el día de la madre. Puedes comer solo verduras, irte a la cama a la hora, no quejarte, y darle a tu madre un abrazo enorme”, dijo la cantante.

VEA TAMBIÉN Milan Piqué hizo aporte clave en versión final de ‘Acróstico’, la nueva canción de su mamá Shakira o

Además, acompañó su video con su último sencillo, Acróstico que habla precisamente del amor maternal y está dedicado a sus hijos.

Al son de notas suaves de piano, la cantante interpreta una canción relacionada con el “perdón” y la “felicidad”. Además, cada estrofa está relacionada con el nombre de sus hijos.

En el video se detalla cómo se agrupan las frases iniciales para hacer acronimia con el nombre de Milan, el menor de sus hijos.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, dice la canción.

En otra estrofa de la canción se forma el acrónimo de Sasha, el mayor de sus hijos.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”, se escucha.

VEA TAMBIÉN La reacción de Bizarrap a 'Acróstico', la nueva canción de Shakira o

El tema acaba de ser publicado en la plataforma de videos YouTube y ya suma un número importante de reproducciones.

La artista barranquillera, en otra publicación, también aprovechó la ocasión para dedicar un sentido mensaje a su mamá Nidia del Carmen Ripoll Torrado, que acompañó con una tierna fotografía.

“Feliz día de la madre a la mujer que me enseñó a amar”, escribió la artista en sus redes sociales con una foto de su progenitora besando a su padre.

El pasado jueves, Shakira lanzó su nueva canción Acróstico, la cual está dedicada especialmente a sus hijos Milan y Sasha, dejando atrás el enfrentamiento con su expareja Gerard Piqué a quien le dedicó varias canciones semanas atrás.

Aprovechando la celebración del día de las madres en algunos países del mundo incluido Latinoamérica y Estados Unidos, la cantante colombiana envió un mensaje dirigido a los hijos para que obedezcan a sus madres, en medio de la celebración por su día este domingo 14 de mayo.

“Hola chicos, es el día de la madre. Puedes comer solo verduras, irte a la cama a la hora, no quejarte, y darle a tu madre un abrazo enorme”, dijo la cantante.

Además, acompañó su video con su último sencillo, Acróstico que habla precisamente del amor maternal y está dedicado a sus hijos.

Al son de notas suaves de piano, la cantante interpreta una canción relacionada con el “perdón” y la “felicidad”. Además, cada estrofa está relacionada con el nombre de sus hijos.

En el video se detalla cómo se agrupan las frases iniciales para hacer acronimia con el nombre de Milan, el menor de sus hijos.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, dice la canción.

En otra estrofa de la canción se forma el acrónimo de Sasha, el mayor de sus hijos.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”, se escucha.

El tema acaba de ser publicado en la plataforma de videos YouTube y ya suma un número importante de reproducciones.

La artista barranquillera, en otra publicación, también aprovechó la ocasión para dedicar un sentido mensaje a su mamá Nidia del Carmen Ripoll Torrado, que acompañó con una tierna fotografía.

“Feliz día de la madre a la mujer que me enseñó a amar”, escribió la artista en sus redes sociales con una foto de su progenitora besando a su padre.